Несколько американцев случайно нашли забытые лотерейные билеты во время уборки дома, автомобиля и одежды и получили выигрыши от $1 млн до $2,9 млн. Большинство победителей планируют потратить деньги на жилье, погашение долгов, пенсию, инвестиции в недвижимость или помощь детям, а не на роскошные покупки.

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Об этом пишет Lottery USA. Некоторые победители чуть не выбросили билеты вместе с мусором, а другие и вовсе могли потерять право на деньги, поскольку слишком долго не проверяли результаты розыгрышей.

Нашли $1 млн на кухонном столе: пара годами арендовала жилье

Для супругов из города Нобл, штат Оклахома, обычная уборка кухни стала началом совершенно новой жизни. Мужчина по имени Роберт купил билет Powerball для розыгрыша в ноябре 2025 года, но вместо того, чтобы проверить результаты и положить его в надежное место, оставил его на кухонном столе среди других вещей. Вскоре он просто забыл о покупке.

Билет пролежал там несколько месяцев, пока жена не решила наконец разобрать скопившийся беспорядок. Во время уборки она наткнулась на забытый лотерейный билет и отложила его, чтобы проверить номера позже. Однако и на этот раз о нем чуть не забыли.

Вечером, когда Роберт вернулся с работы, супруги все-таки решили отсканировать билет через лотерейное приложение. Результат оказался настолько неожиданным, что они не сразу смогли поверить увиденному. В билете совпали пять основных номеров, что принесло паре $1 млн. Для людей, которые годами снимали жилье, этот выигрыш стал возможностью наконец купить собственный дом.

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Убиралась перед Днем благодарения и нашла $1,8 млн

История Гарольда и Тины Эренберг из Мандевиля, штат Луизиана, могла закончиться совсем иначе, если бы женщина не взялась за уборку перед праздниками. В 2017 году супруги готовили дом к приезду родственников на День благодарения, когда Тина нашла несколько старых лотерейных билетов на тумбочке у кровати.

Женщина решила проверить их на сайте государственной лотереи и заметила, что один из билетов может быть выигрышным. Однако поверить в это было непросто, поэтому супруги снова и снова сверяли цифры. В конце концов выяснилось, что билет принес им главный приз – $1,8 млн. Но радость от находки быстро сменилась волнением: розыгрыш состоялся еще 6 июня, а срок получения выигрыша почти истек.

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Билет нашли в субботу, когда офис лотереи был закрыт. Гарольд проверил дату окончания срока выплаты и понял, что до его истечения осталось примерно две недели. Впрочем, мужчина все равно боялся, что они неправильно рассчитали время и уже опоздали.

В понедельник супруги сразу отправились в офис лотереи и успели предъявить билет. После уплаты налогов они получили чек на сумму более $1,2 млн. Магазин, в котором они купили счастливый билет, также получил бонус – почти $18 тыс.

Несмотря на огромный выигрыш, Гарольд и Тина не собирались тратить деньги на роскошные автомобили или дорогие путешествия. Они планировали использовать их для обеспечения комфортной жизни на пенсии.

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Забытый в машине билет принес $2 млн

Еще один победитель из Вашингтона чуть не выбросил свой шанс на миллионный выигрыш вместе со старыми обертками от еды и парковочными чеками. Мужчина купил билет Powerball на розыгрыш 6 ноября 2021 года, положил его на приборную панель автомобиля и забыл о нем.

Билет пролежал среди автомобильного хлама около месяца. Мужчина вспомнил о нем, только когда решил помыть машину и убрать салон. Под кучей вещей, которые он собирался выбросить, нашелся тот самый лотерейный билет.

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Прежде чем отправить его в мусорное ведро, владелец решил проверить номера через специальное приложение. И тут его ждал настоящий шок – билет оказался выигрышным на $2 млн. Мужчина настолько растерялся, что не знал, что делать, и позвонил отцу. Тот посоветовал не медлить и сразу ехать в офис лотереи, пока билет снова не потерялся или случайно не оказался в мусоре.

Победитель последовал совету и отправился в офис в Олимпии. После уплаты налогов он получил $1,52 млн. Откладывать планы на выигрыш на потом мужчина тоже не стал: он решил инвестировать деньги в недвижимость, которую сможет сдавать в аренду.

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Нашел билет в брюках перед стиркой и выиграл $1 млн

Джордж Ороноа из Хайленда, штат Индиана, работал проводником поезда и играл в лотерею лишь время от времени. В июне 2018 года мужчина решил потратить $10 на билеты Powerball, купив их в супермаркете Meijer. После розыгрыша он хотел проверить результаты, но не смог найти билет и решил, что, вероятно, ничего не выиграл.

Через несколько дней мужчина собирался стирать одежду и проверял карманы брюк, когда наткнулся на потерянный билет. Он решил проверить его номера – и выяснил, что все пять основных чисел совпали с выигрышной комбинацией.

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Так Джордж стал обладателем $1 млн. Сначала семья не поверила его словам о выигрыше, ведь мужчина не был склонен к многословию и редко рассказывал о своих делах. Сам он назвал такую удачу невероятно захватывающей.

В то же время Ороноа уже знал, на что направит деньги. Он хотел погасить долги, чтобы в будущем получить возможность раньше выйти на пенсию. Вместо дорогих покупок победитель решил использовать миллион для более спокойной и обеспеченной жизни.

Забыл о билете в грузовике и выиграл $2,9 млн

Самый крупный выигрыш среди героев этих историй получил Джерри Ритиени с Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Он владел автомастерской в Массапекуа и регулярно покупал лотерейные билеты, даже имея собственную систему их хранения.

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Обычно мужчина оставлял билеты под солнцезащитным козырьком автомобиля, чтобы не забыть проверить их после выходных. Но однажды он положил покупку в центральную консоль своего грузовика, после чего просто забыл о ней. 19 июля 2014 года Ритиени потратил $20 на лотерейные билеты.

Вспомнил о них лишь примерно через месяц, когда начал убирать в автомобиле. Найденные билеты мужчина принес в офис своей автомастерской и проверил результаты на сайте лотереи. Оказалось, что числа полностью совпали с выигрышной комбинацией. Сначала Джерри не мог осознать, что стал миллионером.

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Его выигрыш составил $2,9 млн. Однако даже после этой новости убедить семью было непросто. Сын не поверил отцу, поскольку тот часто шутил и любил разыгрывать близких. В конце концов мужчина вместе с сыном поехал в офис лотереи, где выигрыш подтвердили.

После этого Джерри решил посетить магазин, в котором купил билет, и рассказать продавцу о своей удаче. Но даже фотография с выигрышным билетом не сразу убедила работника, что перед ним настоящий победитель. Ритиени планировал использовать миллионы, чтобы помочь своим детям. При этом он не скрывал, что сам не испытывает какого-то невероятного восторга от выигрыша, хотя до сих пор пребывает в шоке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 68-летний житель штата Мичиган (США) выиграл $500 тысяч в рождественской лотерее 25 Days of Winning, но сначала ошибочно решил, что получил всего $500. Определить настоящую сумму помог родственник, который отсканировал билет в приложении, а сам победитель обратился за деньгами почти через год и планирует использовать их для создания финансовой подушки безопасности.