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ПСЖ сразится с "Барселоной": букмекеры назвали фаворита центрального матча Лиги чемпионов

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
225
ПСЖ сразится с "Барселоной"
ПСЖ сразится с "Барселоной"

В центральном матче 3 тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют французский ПСЖ и испанская "Барселона". По мнению букмекеров же, фаворитами встречи являются каталонцы – на их победу действует коэффициент 2.40. На то, что победят парижане, установлены коэффициент 2.52.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 4.50. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

Барселона фаворит в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

Барселона фаворит в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 8.60. А кроме того:

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  • 2:2 – 9.70;
  • 1:2 (победа "Барселоны") – 12.00;
  • 2:1 (победа ПСЖ) – 12.00;
  • 2:3 (победа "Барселоны") – 14.00.

Наименее же вероятными специалистам видится счет 5:5. Для него установлен коэффициент 251.00.

Игра пройдет 20 октября на поле ПСЖ. Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1. Источник: vbet

После 2 туров ПСЖ идет на 1 месте в турнирной таблице. У него 6 очков и разница мячей – 10:3.

"Барселона" тоже имеет 6 очков, но идет на 3 месте – из-за дополнительных показателей. Разница мячей – 9:2.

Все матчи 3 тура общего этапа Лиги чемпионов

Все матчи 3 тура общего этапа Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский "Шахтер" является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Он занимает 27-е место в списке претендентов на победу. Главным же фаворитом розыгрыша является "Барселона".

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