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Годами пытались сорвать джекпот и наконец выиграли $15 млн: на что потратят деньги счастливчики

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read3 мин
45
Лотерейные билеты. Иллюстрация
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: loterie-nationale.be

Супруги из американского штата Огайо выиграли 15 млн долларов в лотерею после многих лет совместной игры – удачным оказался скретч-билет за 50 долларов, который женщина спонтанно купила в магазине. Вместо того чтобы ждать выплат в течение 25 лет, пара решила забрать деньги сразу и после уплаты налогов получила почти 5,5 млн долларов, которые планирует инвестировать и использовать, чтобы обеспечить будущее своих детей.

Об этом пишет Lottery Post. Победителями стали жители города Равенна в американском штате Огайо. Мужчина и женщина годами вместе играли в лотерею, однако самый крупный общий выигрыш получили благодаря спонтанной покупке. 

Сначала пара не осознавала, насколько крупным оказался их выигрыш. Они принесли билет домой, где женщина стерла защитный слой, чтобы проверить результаты. Увиденное вызвало у обоих настоящий шок, они не могли поверить, что им удалось выиграть главный приз.

Чтобы убедиться, что результат настоящий, победители воспользовались мобильным приложением лотереи и отсканировали билет. На экране появилась сумма $600 тыс., и именно тогда пара начала осознавать, что выиграла значительные деньги.

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Однако это была лишь часть истории. Позже мужчина и женщина выяснили, что $600 тыс. – это сумма ежегодной выплаты, которую можно было получать в течение 25 лет. В общей сложности такой вариант предусматривал $15 млн, поэтому новость о размере джекпота стала для них еще одним сюрпризом.

На следующий день пара взяла выходной на работе и отправилась в региональный офис Лотереи Огайо. Там представители организации проверили билет и подтвердили, что он действительно принес главный приз.

Женщина решила не раскрывать своего имени. При этом известно, что для пары этот выигрыш стал самым крупным за все годы их совместного участия в лотереях.

После подтверждения выигрыша перед победителями встал выбор: получать деньги в течение длительного периода или забрать их единовременно. Лотерея Огайо предложила два варианта выплаты главного приза:

  • $15 млн частями – по $600 тыс. ежегодно в течение 25 лет;
  • $7,5 млн единовременно – с последующим удержанием обязательных налогов.

Супруги выбрали второй вариант – такой выбор позволяет сразу получить доступ к значительной сумме, а не ждать ежегодных выплат в течение четверти века. Однако указанные $7,5 млн – не та сумма, которую победители фактически получили на руки. После обязательных налоговых удержаний им выплатили $5 493 750.

Таким образом, разница между суммой единовременной выплаты до удержаний и деньгами, которые получила пара, составляет $2 006 250. Однако это не означает, что вся эта сумма является окончательным налоговым обязательством победителей: фактический расчет налогов зависит от примененных удержаний и последующего декларирования дохода.

После получения выигрыша пара не объявляла о дорогих покупках или роскошном образе жизни. Вместо этого супруги сообщили, что планируют инвестировать деньги и использовать их для обеспечения будущего своих детей. Инвестиции могут помочь сохранить капитал и потенциально увеличить его в будущем, хотя результат будет зависеть от выбранных инструментов и связанных с ними рисков.

Отдельно пара подчеркнула желание позаботиться о финансовом будущем детей. При этом победители не озвучивали конкретных планов по покупке недвижимости, автомобилей, оплате обучения или другим расходам, поэтому нет оснований утверждать, что они уже решили потратить деньги на какие-либо определенные покупки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда проверял результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, поскольку до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте. 

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