Обманула мужа и выиграла миллион в лотерею: как женщина потратила неожиданное богатство

Британка Шарлотта Пирт через две недели после шутки о фальшивом выигрыше в лотерею в размере 250 тысяч фунтов действительно выиграла 1 млн фунтов стерлингов, однако муж поверил ей только после проверки лотерейного счета. Семья потратила часть денег на более просторный дом и путешествие в Лапландию, однако решила не увеличивать бюджет на подарки детям, а сама победительница уволилась с работы и посвятила больше времени общественной деятельности.

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Об этой необычной истории рассказало издание Lottery Post, упомянув выигрыш, который семья получила еще в августе 2018 года. С тех пор прошло восемь лет, однако история остается необычной из-за стечения обстоятельств.

История началась с невинной, на первый взгляд, шутки. Шарлотта Пирт из британского города Уиттлси решила подшутить над своим мужем Дэниелом, показав ему поддельный выигрышный скретч-билет. По ее выдуманной истории супруги якобы выиграли 250 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина воспринял сообщение всерьез, однако вскоре выяснилось, что это всего лишь розыгрыш.

Тогда супруги даже не подозревали, что уже через две недели ситуация повторится, но на этот раз выигрыш окажется настоящим, а сумма будет в четыре раза больше. В августе 2018 года 28-летняя Шарлотта решила пополнить свой онлайн-счет в лотерее на 10 фунтов стерлингов. Однако, зайдя в личный кабинет, она заметила, что на балансе осталось 1,50 фунта.

Женщина решила потратить эти деньги на покупку лотерейного билета. По итогам розыгрыша она выиграла 1 млн фунтов стерлингов. Позже британка призналась, что даже не планировала покупать билет именно таким образом. Если бы не остаток денег на счете, обстоятельства могли бы сложиться совсем иначе.

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Когда Шарлотта узнала о выигрыше, она сразу решила сообщить об этом мужу. Дэниел, который работал самостоятельным плотником, как раз находился на работе. Жена позвонила ему и сказала, что они выиграли миллион фунтов стерлингов. Однако вместо радости услышала недоверие.

Мужчина хорошо помнил, как совсем недавно Шарлотта убеждала его, что выиграла 250 тысяч фунтов, а потом призналась, что это была шутка. Дэниел настолько не поверил жене, что даже передал телефон своему брату. В конце концов мужчина сам зашел в их общий лотерейный аккаунт. Только увидев на экране подтверждение выигрыша в 1 млн фунтов, он начал осознавать, что семья действительно стала миллионершей.

Главные истории дня

Несмотря на огромную сумму, супруги решили не тратить все деньги на дорогие покупки и роскошные вещи. Прежде всего Шарлотта и Дэниел использовали выигрыш для улучшения жилищных условий. Уже через три месяца после получения приза они переехали в более просторный дом в Виттлсе.

Следующей крупной покупкой стала семейная поездка. Примерно через месяц после переезда семья отправилась на трехдневный отдых в Лапландию. Одним из самых интересных решений супругов стало их отношение к воспитанию детей после получения крупного выигрыша.

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Шарлотта и Дэниел решили, что внезапное появление денег не должно означать неограниченных трат на подарки. Поэтому даже после выигрыша миллиона фунтов они не увеличили запланированный рождественский бюджет. Супруги объяснили это желанием научить детей ценить деньги и понимать, что не каждое желание обязательно должно исполняться.

По ее словам, семья сознательно старалась сохранить привычный образ жизни, несмотря на появление значительных финансовых возможностей. Британка также подчеркивала, что не хотела, чтобы выигрыш изменил отношение других людей к ее семье. Поэтому супруги старались вести себя так же, как и до получения миллиона.

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Выигрыш повлиял и на профессиональную жизнь супругов. До победы в лотерее Шарлотта работала администратором. После получения денег она решила уйти с работы. В то же время ее муж Дэниел не отказался от своей профессии и продолжил работать самозанятым плотником.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.