Сантехник выиграл $440 тыс. во время обеденного перерыва: что купит мужчина на лотерейные деньги

Сантехник из Великобритании и его соседка получили по 333 333 фунта стерлингов ($440 тыс. по примерному курсу) в лотерее, а всего трое жителей одной улицы разделили миллионный приз. Джон потратит часть денег на рабочий фургон, автомобиль, ремонт и путешествия, но продолжит работать, тогда как Анджела хочет сберечь большую часть выигрыша и помочь детям и внукам.

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О необычной истории сообщила People's Postcode Lottery. Для Джона новость стала полной неожиданностью, он даже не подозревал, что через несколько минут станет обладателем огромной суммы.

В день объявления результатов 62-летний сантехник как раз сделал перерыв в работе, чтобы перекусить перед возвращением к заказам. В конце улицы он заметил людей в красных куртках и съемочную группу. Сначала мужчина не понял, что происходит, а когда представители лотереи подошли к нему, решил, что это может быть чьей-то шуткой.

Однако вместо розыгрыша его ждала настоящая новость – выигрыш в 333 333 фунта. Джон признался, что был настолько ошеломлен, что даже не мог вымолвить ни слова. В какой-то момент он просто держал в руках золотистый конверт и пытался осознать, что произошло.

Для сантехника деньги оказались особенно кстати. В начале года у него сломался рабочий фургон, без которого трудно полноценно выполнять заказы. К тому же периоды нестабильности в работе создавали дополнительные финансовые трудности. Получив выигрыш, Джон уже начал составлять список покупок и планов. Часть денег пойдет на практичные вещи, которые давно нуждались в обновлении, а остальное он хочет использовать для осуществления давних мечтаний.

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Среди ближайших планов – поездка в Барселону, где мужчина еще никогда не был, а также возвращение в Новую Зеландию, которую он называет своим любимым местом в мире. Кроме того, сантехник мечтает посетить Вьетнам. В списке есть и менее масштабные, но не менее приятные покупки. Джон хочет приобрести новую стереосистему, обновить гардероб и даже присмотреться к классическому автомобилю. Последний пункт он называет своеобразным подарком самому себе.

Несмотря на возможность больше не работать, Джон не собирается в ближайшее время выходить на пенсию. Он объясняет это тем, что любит свою профессию и пока не хочет отказываться от работы.

Главные истории дня

Еще одной победительницей стала 67-летняя Анджела Вест, которая живет на той же улице. Для нее полученные деньги имеют особое значение, ведь последние годы были непростыми для женщины и ее семьи. Десять лет назад Анджеле диагностировали рак молочной железы третьей стадии. Когда она еще восстанавливалась после лечения, в 2020 году от рака поджелудочной железы умер ее муж Дин. Ему было 63 года.

После таких событий женщина призналась, что начала особенно ценить каждый день. Поэтому новость о 333 333 фунтах стала для нее не просто финансовой удачей, а возможностью снова строить планы и больше времени уделять близким.

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Женщина уже нашла первый способ отпраздновать неожиданный успех. Вместе со своим 70-летним партнером Стивеном Хатчинсоном она планирует встретить Новый год в Таиланде. Пара давно хотела путешествовать вместе и увидеть далекие страны, пока у них есть для этого силы и здоровье.

Стивен поддержал решение отправиться в поездку, подчеркнув, что не стоит откладывать жизнь на потом. По его словам, они хотят увидеть как можно больше интересных мест и насладиться совместным отдыхом. В то же время Анджела не планирует тратить все деньги на развлечения. Она уже вышла на пенсию, у нее двое детей и пятеро внуков, поэтому значительную часть выигрыша она хочет сохранить и помочь семье.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, канадец выиграл в лотерею более $32 млн и уже решил, что часть денег потратит на помощь семье, новый дом и автомобили. А еще мужчина осуществит давнюю мечту – купит Dodge Challenger, но с остальной частью выигрыша пока не спешит и все тщательно обдумывает.