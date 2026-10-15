"Сельта" сразится с "Ювентусом": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

В центральном матче 2 тура Лиги Европы сыграют испанская "Сельта" и итальянский "Ювентус". По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются итальянцы – на их победу действует коэффициент 2.22, тогда как для испанцев он составляет 3.71.

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На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.35. Т.е., в мирных исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Сельты".

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 4.70. А кроме того:

0:1 (победа "Ювентуса") – 5.55;

1:0 (победа "Сельты") – 7.30;

1:2 (победа "Атлетико") – 9.00.

Наименее же вероятными специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 401.00.

Игра пройдет 15 октября на поле "Сельты". Начало – 22:00.

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После 1 тура "Ювентус" идет на 1 месте в турнирной таблице. У него 3 очка и разница мячей – 5:0.

"Сельта" с 0 пунктов занимает 26 место. Разница мячей – 0:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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