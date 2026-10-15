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"Сельта" сразится с "Ювентусом": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Кто выиграет Лигу Европы
Кто выиграет Лигу Европы. Источник: facebook.com/Juventus

В центральном матче 2 тура Лиги Европы сыграют испанская "Сельта" и итальянский "Ювентус". По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются итальянцы – на их победу действует коэффициент 2.22, тогда как для испанцев он составляет 3.71.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.35. Т.е., в мирных исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Сельты".

Ювентус фаворит в матче с Сельтой в Лиге Европы

Ювентус фаворит в матче с Сельтой в Лиге Европы. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 4.70. А кроме того:

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  • 0:1 (победа "Ювентуса") – 5.55;
  • 1:0 (победа "Сельты") – 7.30;
  • 1:2 (победа "Атлетико") – 9.00.

Наименее же вероятными специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 401.00.

Игра пройдет 15 октября на поле "Сельты". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1. Источник: vbet

После 1 тура "Ювентус" идет на 1 месте в турнирной таблице. У него 3 очка и разница мячей – 5:0.

"Сельта" с 0 пунктов занимает 26 место. Разница мячей – 0:1.

Все матчи 2 тура общего этапа Лиги Европы

Все матчи 2 тура общего этапа Лиги Европы. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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