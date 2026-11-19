В Сингапуре перед судом предстанет 27-летний мужчина, которого обвиняют в систематическом мошенничестве в казино. По данным полиции, он 25 раз обманывал крупье, присваивая чужие выигрыши, а еще дважды пытался провернуть ту же схему.

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Как сообщает The Straits Times, мужчина действовал в период с 26 апреля по 14 мая. Во время игр он выдавал себя за победителя ставок других посетителей и таким образом незаконно получил выплаты на сумму около 2300 долларов. 19 ноября ему предъявят обвинение по двум объединенным пунктам в мошенничестве во время игры путем введения в заблуждение.

27-летний фигурант стал одним из семи мошенников, которых будут судить за серию правонарушений в сингапурских казино. Всего с марта по август подозреваемые причастны к шести отдельным инцидентам с кражами фишек и мошенничеством на сумму более 10 000 долларов. При этом в некоторых случаях мошенники работали в паре.

Большинство нарушений выявили сами операторы казино, после чего полиция задержала шестерых подозреваемых непосредственно на месте происшествия.

Согласно сингапурскому Закону о контроле над казино, за мошенничество во время игры грозит до семи лет лишения свободы и/или штраф до 150 000 долларов. В полиции подчеркнули, что будут решительно реагировать на любые попытки преступной деятельности в игорных заведениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США арестовали основателя криптоказино Zero Edge Ричарда Кима. Его обвиняют в присвоении денег инвесторов, которые он проиграл в азартных играх и ставках, а также потерял в результате высокомаржинальной торговли криптовалютами. Как считает ФБР, таким образом он потерял около $7 млн.