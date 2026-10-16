"Шахтер" аутсайдер Лиги чемпионов. Букмекеры дали прогноз
По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На его победу действует коэфффициент 251.00 – и это 27-е место в списке претендентов на победу.
Главным же фаворитом розыгрыша, по данным vbet, является испанская "Барселона". На ее победу действует коэффициент 4.50.
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