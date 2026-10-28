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Скандал с договорными матчами в НБА: баскетболист-рекордсмен признал вину

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация - Малик Бизли в спортивной форме "Детроит Пистонс"
Малик Бизли после матча. Иллюстрационное фото. Источник: instagram.com/mbeasy5

Американский баскетболист с девятилетним опытом выступлений в НБА Малик Бизли согласился признать себя виновным в рамках федерального расследования Министерства юстиции США о незаконных спортивных ставках и манипулировании статистическими показателями в матчах. Суд должен рассмотреть его признание вины 9 декабря.

Об этом сообщает The New York Times. Соответствующее соглашение со следствием было заключено с прокуратурой США Восточного округа Нью-Йорка. 

Дело Малика Бизли: в чем обвиняют спортсмена

Бизли станет уже вторым действующим игроком НБА (после Джонтея Портера в июле 2024 года), который официально признает вину в махинациях со ставками.

Бизи предъявили обвинения в июне: по данным следователей, он увяз в долгах из-за азартных игр и занял деньги у своего бывшего одноклубника по "Миннесоте Тимбервулвз" Эда Дэвиса. Чтобы погасить долг, Бизи согласился манипулировать собственными статистическими показателями в четырех матчах "Милуоки Бакс" в сезоне 2023/24, благодаря чему сообщники делали ставки на индивидуальные тоталы.

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Организатором схемы считают самого Дэвиса, а всего обвинения предъявлены шести лицам. Кроме Бизи, вину уже признал другой баскетболист Уильям Браун, а также готовятся признать Роберт Городецкий и Эрнесто Пласенсия.

По данным журналистов, за карьеру в НБА Бизи заработал около $60 млн. В прошлом сезоне Бизи подписал годичный контракт с "Детройтом" на $6 млн и установил клубный рекорд – 319 трехочковых. Он претендовал на новый контракт на $42 млн, но клуб отозвал предложение сразу после раскрытия информации о федеральном расследовании. С тех пор игрок отстранен от игр в НБА.

Связанные расследования

Федеральное расследование Восточного округа Нью-Йорка охватывает несколько связанных эпизодов подпольных игр и манипуляций в профессиональном баскетболе:

  • Дело Терри Розье

Игрок ожидает судебного процесса, назначенного на 8 февраля 2027 года. Следователи утверждают, что Розье получил взятку за преждевременный уход с площадки во время игры за "Шарлотт Хорнетс" в марте 2023 года, передав информацию игрокам через своего друга Дэниро Ластера. Розье полностью отвергает обвинения и остается одним из двух фигурантов эпизода, которые не заключили сделку со следствием.

  • Дело Чонси Биллапса и подпольный покер

Экс-звезда НБА и главный тренер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс обвиняется в участии в сети подпольных покерных клубов. Кроме того, в материалах дела фигурирует "соучастник № 8" (описание которого полностью совпадает с параметрами Биллапса), который, по версии прокурора Дэвида Бермана, перед матчем "Трэйл Блэйзерс" 24 марта 2023 года слил беттору Эрику Эрнесту инсайдерскую информацию о намеренном проигрыше команды и ротации состава. Хотя Эрнест признал вину в размещении мошеннических ставок, его защита отрицает, что он получал информацию непосредственно от Биллапса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киберспортсмена в Украине признали виновным в манипулировании результатами матчей в футбольном симуляторе FIFA с целью заработать на букмекерских ставках. Намеренные проигрыши принесли ему почти $9 тыс.

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НБАБаскетболдоговорные матчиазартные игры
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