В США задержали гражданина Сальвадора Ариэля Антонио Веласкеса-Моралеса, который выиграл в лотерею штата Массачусетс $1 млн. Мужчину собираются депортировать – выяснилось, что он нелегально проживал в стране с 2014 года.

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Как пишет The Independent, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали мужчину в Бостоне 24 ноября – по данным ведомства, во время задержания тот пытался убежать. Миграционные службы также опубликовали фото победителя с лотерейным чеком.

21 ноября лотерея штата Массачусетс опубликовала фотографию Веласкеса-Моралеса с выигрышным чеком (по состоянию на 25 ноября публикации на странице уже нет). Он победил в игре 50X Cashword и выиграл $1 млн, но вместо получения всей суммы частями выбрал единовременную выплату и поэтому получил $650 тыс. до уплаты налогов.

Согласно правилам лотереи, билеты могут покупать и получать выигрыши все желающие в возрасте от 18 лет, которые физически находятся на территории штата. Гражданство или иммиграционный статус для этого не являются условием.

Но выигрыш не спас победителя от депортации. По информации американского иммиграционного ведомства, Веласкес-Моралес попал в США из Сальвадора, нелегально пересекши границу штата Техас в мае 2013 года, а в апреле 2014-го иммиграционный суд постановил депортировать его.

24 ноября его задержали. "Похоже, его удача закончилась", – заявил помощник директора ICE по связям с общественностью Майк Бок.

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В ведомстве заявили, что Веласкес-Моралес будет оставаться под стражей до высылки из США. Что произойдет с его лотерейным выигрышем после задержания, пока неизвестно.

На фоне этого дела ICE также заявила о рекордных показателях работы в 2026 финансовом году. По данным ведомства, за этот период задержали более 491 тыс. мигрантов, а депортировали – более 483 тыс.

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