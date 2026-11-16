Сотрудница банка украла в нем $85 тыс. ради казино: какую схему раскрыли

В США сотрудницу американского банка PNC Bank арестовали по обвинению в присвоении более $86 тыс., которые она потратила на азартные игры. Женщина маскировала незаконные транзакции под возмещение средств клиентам банка.

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Об этом сообщили в окружной прокуратуре округа Аллегейни, штат Пенсильвания. Согласно материалам уголовного дела, 48-летняя руководительница отдела банковских сверок Жаклин Клинтон использовала свое служебное положение для проведения фиктивных кредитовых корректировок, перенаправляя средства на собственный банковский счет.

Подробности схемы

По данным следствия, с мая по август Клинтон провела 10 мошеннических операций на общую сумму $86 107. Средства списывались со счетов главной книги споров и предназначались для возмещения клиентам банка. Сразу после каждого зачисления фиксировались:

снятие наличных в банкоматах казино Rivers Casino и игорных заведений Атлантик-Сити ;

; транзакции на сайтах онлайн-казино ;

; денежные переводы самому себе через систему Zelle.

В сентябре Клинтон уволили из банка. Сейчас ее арестовали по обвинениям в краже, незаконном присвоении вверенного имущества, мошенничестве с платежными средствами и неправомерном использовании компьютера. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 4 февраля.

Также OBOZ.UA сообщал, что в США вынесли приговор бывшему главному финансовому директору компании по недвижимости, который украл у работодателя более $1,4 млн для покрытия долгов за азартные игры. Не спасло его от тюрьмы и то, что позже он возглавил региональную горячую линию помощи лудоманам.