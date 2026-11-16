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Сотрудница банка украла в нем $85 тыс. ради казино: какую схему раскрыли

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Иллюстрация – женщина в казино
В США арестовали женщину, которая крала деньги на работе ради азартных игр. Источник: Pexels

В США сотрудницу американского банка PNC Bank арестовали по обвинению в присвоении более $86 тыс., которые она потратила на азартные игры. Женщина маскировала незаконные транзакции под возмещение средств клиентам банка.

Об этом сообщили в окружной прокуратуре округа Аллегейни, штат Пенсильвания. Согласно материалам уголовного дела, 48-летняя руководительница отдела банковских сверок Жаклин Клинтон использовала свое служебное положение для проведения фиктивных кредитовых корректировок, перенаправляя средства на собственный банковский счет.

Подробности схемы

По данным следствия, с мая по август Клинтон провела 10 мошеннических операций на общую сумму $86 107. Средства списывались со счетов главной книги споров и предназначались для возмещения клиентам банка. Сразу после каждого зачисления фиксировались:

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В сентябре Клинтон уволили из банка. Сейчас ее арестовали по обвинениям в краже, незаконном присвоении вверенного имущества, мошенничестве с платежными средствами и неправомерном использовании компьютера. Предварительное судебное слушание по делу назначено на 4 февраля.

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