72-летняя американка случайно выиграла $657 тыс. в лотерею, купив три билета после того, как заметила крупный джекпот, – о выигрыше она узнала, отсканировав один из них телефоном и увидев на экране сумму с виртуальным конфетти. Женщина призналась, что деньги стали для нее огромным облегчением, ведь теперь она сможет помочь своим детям и внукам и позаботиться о финансовом благополучии семьи.

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Об этом пишет Social House News. Победительница рассказала, что находилась в магазине, когда обратила внимание на то, что приз в лотерее вырос. Это заинтересовало ее, поэтому она решила попробовать удачу и сразу купила три билета.

Женщина не ожидала, что один из них принесет такой крупный выигрыш. Когда она начала проверять покупки, на одном билете увидела три символа джекпота. Сначала американка просто заметила совпадение, но решила не спешить с выводами и воспользовалась телефоном, чтобы отсканировать билет через официальное приложение.

Именно тогда на экране появилась сумма, изменившая ее планы – $657 534. По словам победительницы, момент был настолько нереальным, что она чувствовала себя словно во сне. Кроме того, приложение показало виртуальное конфетти, сопровождавшее сообщение о выигрыше.

Для 72-летней американки эта новость стала настоящей неожиданностью. Она не покупала билеты в расчете на то, что получит сотни тысяч долларов, однако именно обычная попытка испытать удачу принесла ей крупный приз. Узнав о джекпоте, американка не стала откладывать сообщение о своей удаче.

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Первым, кому она позвонила, были ее дети. Женщина хотела поделиться с ними новостью о крупном выигрыше, а уже после этого связалась с представителями лотереи. Она обратилась в Michigan Lottery, чтобы подтвердить выигрыш и договориться о процедуре получения приза. После этого победительница посетила главный офис лотереи, где оформила необходимые документы и получила возможность забрать свои деньги..

Победительница решила остаться анонимной, поэтому ее имя не разглашают. При этом она поделилась, что этот выигрыш имеет для нее гораздо большее значение, чем просто крупная сумма на счету.

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Американка призналась, что больше всего ее радует не сам факт получения крупной суммы, а возможность теперь помочь близким. Она планирует использовать выигрыш, чтобы обеспечить своих детей и внуков, а также позаботиться об их будущем.

Jackpot Slots Fast Cash относится к серии моментальных лотерей Michigan Lottery. В отличие от традиционных розыгрышей, в которых участники покупают билеты, ждут назначенной даты и проверяют комбинации чисел, в Fast Cash результат можно узнать практически сразу после покупки.

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Билеты печатают непосредственно в точках продажи лотерейных билетов. Стоимость таких игр зависит от конкретного формата и составляет от $2 до $30. Призы также различаются – от небольших сумм до крупных джекпотов, которые могут изменить финансовое положение победителей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 68-летний житель штата Мичиган (США) выиграл $500 тысяч в рождественской лотерее 25 Days of Winning, но сначала ошибочно решил, что получил всего $500. Установить настоящую сумму помог родственник, который отсканировал билет в приложении, а сам победитель обратился за деньгами почти через год и планирует использовать их для создания финансовой подушки безопасности.