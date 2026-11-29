Супруги с Ямайки, которые десятилетиями строили жизнь в Канаде и готовились к пенсии, выиграли $70 млн в лотерее благодаря билету, который муж подарил жене на День матери, а их дочь еще до официального подтверждения догадалась о джекпоте. Теперь победители планируют купить дом на Ямайке, отремонтировать кухню в Брамптоне, приобрести классические автомобили, путешествовать, выйти на пенсию и поделиться частью своего богатства с родными и друзьями.

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Об этом пишет The Times of India. История выигрыша началась с подарка: Уиллс решил купить жене билет на День матери, выбрав опцию Quick Pick – автоматический выбор чисел.

Его купили на автозаправке, сначала покупка не казалась чем-то особенным: мужчина просто хотел сделать жене приятный сюрприз к празднику. Однако именно этот билет впоследствии оказался выигрышным. Когда Одри решила проверить результаты через мобильное приложение, она увидела сумму, но сначала не поняла, что речь идет о полном джекпоте.

Женщина даже позвала мужа, чтобы уточнить, правильно ли она прочитала цифры на экране. Она спросила Уиллса, действительно ли выигрыш составляет $70. Тот посмотрел на телефон и понял, что жена просто не заметила все нули. Когда стало понятно, что они выиграли $70 млн, супруги не сразу смогли оправиться от шока.

Одри вспоминала, что сначала не могла поверить увиденному, а потом ее охватило волнение. Она начала прыгать на кровати, а затем опустилась на колени, пытаясь осознать, что их жизнь только что изменилась. Уиллс, напротив, внешне оставался спокойнее, хотя, по его словам, внутри испытывал сильное волнение.

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Еще до того, как Одри и Уиллс рассказали дочери о своем выигрыше, она уже начала подозревать, что именно их семья могла сорвать джекпот. Причиной стала информация о том, что выигрышный билет продали в Брамптоне – городе, где они жили. Когда родители наконец сообщили ей новость, реакция дочери оказалась совсем не такой, как они могли ожидать.

За выигрышем Одри и Уиллса стоит история, начавшаяся задолго до лотерейного билета. Супруги переехали с Ямайки в Канаду много лет назад, надеясь найти лучшие возможности и создать стабильное будущее. На момент переезда у них не было значительного состояния, поэтому все приходилось строить собственными силами.

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Годы работы, сбережения и привычка жить по средствам стали основой их жизни. Они не привыкли тратить больше, чем могли себе позволить, и тщательно планировали финансы. Одри рассказывала, что им нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности.

Победители решили не спешить с решениями и сначала обратиться к финансовым консультантам, которым доверяют. Они хотят понять, как правильно распорядиться выигрышем, чтобы не потерять его и обеспечить себе и семье долгосрочную финансовую стабильность.

Несмотря на желание осторожно распорядиться выигрышем, у супругов уже есть несколько мечтаний, которые теперь могут осуществить. Одна из главных для Одри – дом на Ямайке, где они могли бы проводить холодные зимние месяцы. Пара планирует жить там зимой, а на лето возвращаться в Канаду.

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Одри также хочет обновить кухню в канадском доме. Для нее это не просто ремонт или желание сделать интерьер современнее. У Уиллса есть собственная мечта – классические автомобили. Он давно увлекается старинными машинами и хочет приобрести несколько моделей, а возможно, даже самостоятельно заняться их реставрацией.

В то же время супруги не планируют ограничиваться только домом и автомобилями. Они также хотят путешествовать, отдыхать на Карибских островах и отправляться в круизы. Уиллс также разделяет любовь жены к солнцу и спокойной жизни.

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Одри и Уиллс не собираются оставлять весь выигрыш только себе. Супруги хотят, чтобы их родственники и друзья тоже ощутили радость от этой неожиданной удачи. Они надеются помочь близким, однако пока не раскрывают, как именно планируют распределить деньги.

Особенно символичным этот выигрыш стал для Уиллса, который как раз готовился к выходу на пенсию. Лотерейный джекпот фактически полностью изменил его планы на этот период жизни, открыв возможность не просто завершить карьеру, но и провести следующие годы так, как они с женой давно хотели.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 68-летний житель штата Мичиган (США) выиграл $500 тысяч в рождественской лотерее 25 Days of Winning, но сначала ошибочно решил, что получил лишь $500. Установить настоящую сумму помог родственник, отсканировавший билет в приложении, а сам победитель обратился за деньгами почти через год и планирует использовать их для создания финансовой подушки безопасности.