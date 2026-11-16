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Став лотерейным мультимиллионером за день: на что мужчина в первую очередь захотел потратить выигрыш

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
105
Иллюстрация - лотерея
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: Unsplash/Erik Mclean

Житель канадской провинции Саскачеван Даг Патленд неожиданно выиграл $30,8 млн в лотерею, а первой покупкой, о которой он подумал, стал желанный грузовик GMC Denali Ultimate. Часть денег мужчина планирует передать трем дочерям и девяти внукам, чтобы помочь им избежать долгов за учебу, а также пожертвовать на благотворительность.

Об этом пишет Global News. В честь победителя в городе Саскатун организовали празднование под открытым небом. Во время мероприятия представители лотерейной организации вручили Патленду чек, а также специальный подарок от его любимой спортивной команды. 

Как мужчина выиграл $30,8 млн

Даг Патленд из города Принс-Альберт в провинции Саскачеван купил лотерейный билет в небольшом городке Ростерн. В тот день он ехал поддержать свою любимую команду – Saskatchewan Roughriders, поэтому решил заодно принять участие в розыгрыше. Выигрышным для мужчины стал тираж, состоявшийся 8 августа 2026 года.

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Проверив результаты, он понял, что именно его билет принес главный приз – $30,8 млн. Реакция Патленда была эмоциональной. При этом больше всего его удивило, какая мысль первой пришла ему в голову после новости о победе. "Самое интересное, что первое, о чем я подумал, – это грузовик", – рассказал мужчина во время празднования.

Теперь он может позволить себе купить автомобиль, о котором давно мечтал, – GMC Denali Ultimate. Именно эта модель стала первой крупной покупкой, о которой победитель задумался после получения новости о джекпоте.

На что победитель планирует потратить выигрыш

Несмотря на возможность купить практически любую дорогую вещь, Патленд не собирается ограничиваться лишь личными покупками. Большое внимание он уделяет семье, ведь хочет обеспечить финансовую стабильность своим детям и будущим поколениям. Мужчина рассказал, что вырос в очень большой семье, где было 14 детей, и денег всегда не хватало.

Поэтому теперь возможность позаботиться о будущем близких имеет для него особое значение. У Патленда три дочери и девять внуков. Он планирует поделиться с ними частью выигрыша, чтобы у них было больше возможностей в жизни и они не сталкивались с финансовыми трудностями, которые когда-то переживала его семья.

В частности, победитель хочет помочь детям и внукам избежать долгов за учебу. Он подчеркнул, что благодаря выигрышу сможет дать им финансовую основу, которая позволит увереннее строить собственное будущее. Также мужчина намерен направить часть денег на благотворительность. При этом конкретные организации или суммы пожертвований он пока не назвал.

Празднование выигрыша в Саскатуне преподнесло Патленду еще один приятный сюрприз. Кроме чека, ему подарили именную футболку Saskatchewan Roughriders с его фамилией и автографом квотербека команды Тревора Харриса.

Для мужчины, который купил выигрышный билет по дороге на матч любимой команды, такой подарок стал особенно символичным. Он пообещал надевать футболку на все следующие игры. Кроме того, Патленд планирует и дальше поддерживать Roughriders и устраивать пикники перед матчами. Для этого он собирается использовать свой новый GMC Denali Ultimate, оснащенный мощной аудиосистемой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Херсона выиграл в общей сложности 521 070 грн в лотерее "Спортпрогноз", потратив на ставку всего 40 грн. Основной приз составлял 520 тыс. грн, а еще 1070 грн он получил за 3 дополнительные выигрышные комбинации.

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