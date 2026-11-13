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Ставка на Леброна? Букмекеры назвали главного фаворита Восточной конференции НБА

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
27
Букмекеры назвали главного фаворита Восточной конференции НБА
Букмекеры назвали главного фаворита Восточной конференции НБА. Источник: https://www.facebook.com/Sixers/

Команды из Восточной конференции НБА провели по 10-13 матчей. После них, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в ней является "Филадельфия Севенти Сиксерс", за которую выступает легендарный Леброн Джеймс. Для нее действует коэффициент 4.40 – самый низкий из всех членов конференции. Ныне у этой команды 10 побед в 13 матчах и она занимает 2 место в турнирной таблице.

Вторым претендентом, по данным vbet, является "Бостон Селтикс". Для этой команды установили коэффициент 4.50. Сейчас она выиграла 10 матча из 12-и и идет первой.

Действующие чемпионы НБА – "Нью-Йорк Никс" – считаются третьими претендентами на победу в конференции. Для них действует коэффициент 4.75, они имеют 6 побед в 11 матчах и идут на 5 месте.

Кто выиграет Восточную конференцию НБА

Кто выиграет Восточную конференцию НБА. Источник: vbet

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У остальных же команды шансы намного меньшие. Так, среди тех, кто имеет хоть сколь-нибудь реальную возможность:

  • для "Торонто Рэпторс" действует коэффициент 7.50. Ныне она имеет 5 побед в 12 матчах и идет на 8 месте;
  • для "Детройт Пистонс" – 8.00 (8 побед в 11 матчах, 3 место);
  • для "Кливленд Кавальерс" – 13.00 (6 побед в 12 матчах, 6 место);
  • для "Индианы Пэйсерс" – 21.00 (4 победы в 8 матчах, 10 место);
  • для "Маями Хит" – 21.00 (5 побед в 11 матчах, 7 место);
  • для "Атланты Хокс" – 26.00 (7 побед в 12 матчах, 4 место);
  • для "Орландо Мэджик" – 31.00 (4 победы в 11 матчах, 9 место).

Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, имеют сразу 3 команды, для которых установлен коэффициент 701.00. Это:

  • "Бруклин Нетс" (3 победы в 11 матчах, 13 место);
  • "Чикаго Буллз" (1 победа в 10 матчах, 14 место);
  • "Милуоки Бакс" (1 победа в 12 матчах, 15 место).
Турнирная таблица Восточной конференции НБА

Турнирная таблица Восточной конференции НБА. Источник: flashscore.ua

Регулярный сезон в НБА продлиться до 11 апреля 2027 года. С 13 по 16 апреля пройдут игры плей-ин.

Матчи плей-офф запланированы на период с апреля по май. А финальная серия пройдет в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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