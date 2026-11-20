Команды из Западной конференции НБА провели по 13-16 матчей. После них, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в ней является "Сан-Антонио Сперс", за которую выступает Виктор Вембаньяма. Для нее действует коэффициент 2.55 – самый низкий из всех членов конференции. Ныне у этой команды 13 побед в 16 матчах и она занимает 1 место в турнирной таблице.

Видео дня

Вторым претендентом, по данным vbet, является "Оклахома Сити Тандер". Для этой команды установили коэффициент 3.90. Сейчас она выиграла 9 матчей из 15-и и идет на 8 месте.

"Хьюстон Рокетс" с Кевином Дюррантом считаются третьими претендентами на победу в конференции. Для них действует коэффициент 7.50, они имеют 12 побед в 16 матчах и идут на 4 месте.

Четвертый претендент – "Миннесота Тимбервулвз" с коэффициентом 9.50. У нее 11 победд в 16 победах и 5 место.

У остальных же команды шансы намного меньшие. Так, среди тех, кто имеет хоть сколь-нибудь реальную возможность:

"Лос-Анджелес Лейкерс" – 12.00 (13 побед в 16 матчах, 2 место);

"Денвер Наггетс" – 15.00 (8 побед в 13 матчах, 7 место);

"Портленд Трейл Блейзерс" – 17.00 (10 побед в 15 матчах, 6 место);

"Голден Стейт Уорриорз" – 23.00 (8 побед в 16 матчах, 10 место).

Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, имеют сразу 3 команды. Это:

"Лос Анджелес Клипперс" – 751.00 (4 победы в 14 матчах, 13 место);

"Сакраменто Кингс" – 751.00 (1 победа в 14 матчах, 15 место);

"Юта Джаз" – 601.00 (3 победы в 16 матчах, 14 место);

"Нью-Орлеанс Пеликанс" – 501.00 (5 побед в 16 матчах, 12 место).

РЕКЛАМА

Регулярный сезон в НБА продлиться до 11 апреля 2027 года. С 13 по 16 апреля пройдут игры плей-ин.

Матчи плей-офф запланированы на период с апреля по май. А финальная серия пройдет в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

Главные истории дня