На платформе прогнозов Kalshi можно было делать ставки на слова, прозвища и выражения, которые президент США Дональд Трамп использует в своих выступлениях. Американцам временно закрыли доступ к этим контрактам после вмешательства финансового регулятора США.

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Так, 13 ноября 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) издала приказ в отношении отдельных контрактов Kalshi и временно приостановила торговлю ими. Регулятор опасается, что люди, которые знают содержание выступлений до их публикации, могут использовать эту информацию, чтобы заработать.

Одной из причин стала история Габриэля Переса, бывшего сотрудника Белого дома. Он заранее имел доступ к текстам президентских выступлений и заработал на этом более $107 тыс.

Перес работал в Белом доме с декабря 2025-го по февраль 2026 года. По служебным обязанностям он имел доступ к текстам выступлений Дональда Трампа еще до того, как президент выходил к публике.

Это преимущество мужчина использовал для торговли на Kalshi. Платформа позволяет пользователям заключать сделки на исходы будущих событий, в частности прогнозировать, прозвучит ли определенное слово или фраза в выступлении политика.

Например, можно было поставить на то, назовет ли Трамп кого-то определенным прозвищем или упомянет ли какую-то страну или компанию. Если прогноз оправдывался, пользователь получал выплату по контракту.

Перес знал, какие слова могут прозвучать в выступлениях президента, еще до их публичного произнесения. По данным CFTC, благодаря этой информации он получил $107 539,02 прибыли.

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В августе 2026 года регулятор сообщил об урегулировании дела. Переса обязали вернуть незаконно полученные деньги и уплатить гражданский штраф в размере $65 тыс. Общая сумма взысканий превысила $172,5 тыс. Кроме того, мужчине запретили торговать на зарегистрированных биржах в течение трех лет, а Kalshi заблокировала его аккаунт на такой же срок.

Kalshi убрала ставки на слова президента

После этого дела CFTC обратила внимание на сам механизм торговли контрактами, результат которых зависит от конкретных высказываний одного человека. Регулятор издал приказ в отношении отдельных рынков Kalshi, связанных с высказываниями Трампа. Среди них – контракты о том, какие прозвища президент использует до конца 2026 года, а также другие рынки серии TRUMPSAY.

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Проблема заключается в том, что люди, имеющие доступ к будущим речам, могут получить преимущество перед обычными участниками торгов. Более того, лица, которые непосредственно готовят выступления или влияют на их содержание, потенциально могут сами менять результаты таких прогнозов.

CFTC считает, что это создает риски манипуляций и использования непубличной информации. Поэтому регулятор временно остановил соответствующие контракты и начал проверку того, соответствовали ли они требованиям американского законодательства.

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Kalshi не согласна с ограничениями

В Kalshi подтвердили, что выполняют требования регулятора. В то же время глава платформы Тарек Мансур выступил против такого подхода.

Он объяснил, что высказывания президента могут реально влиять на экономику и финансовые рынки. Поэтому прогнозы относительно его заявлений, по мнению руководителя компании, имеют практическую ценность.

В то же время это не первое ограничение для подобных контрактов. Ранее Kalshi уже убрала часть рынков, в частности все контракты, связанные с высказываниями спортсменов. По информации Reuters, до введения ограничений рынки прогнозов на слова и фразы генерировали около $90 млн торгового оборота в месяц.

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Теперь Kalshi должна предоставить CFTC письменное объяснение до 11 декабря 2026 года. Регулятор будет решать, можно ли вернуть соответствующие контракты на платформу и на каких условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. Отдельно подчеркивалось, что использование информации о выступлениях Трампа является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.