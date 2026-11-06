Трампа могут отправить в "отставку" уже в 2027 году: какие ставки делают на импичмент

Палата представителей США может отстранить президента Дональда Трампа от должности путем импичмента уже до конца 2027 года. Такая вероятность оценивается в 75%.

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Как сообщает Benzinga, об этом свидетельствуют результаты ставок на децентрализованной платформе прогнозов Polymarket. Пользователи площадки уже сделали ставок на этом рынке на сумму более $1 млн.

Какие ставки делают на импичмент

Основной всплеск активности трейдеров приходится на период после вступления в силу полномочий нового состава Конгресса США. А по состоянию на 6 ноября шансы на импичмент Трампа к разным срокам оцениваются так

до 31 декабря 2026 года – 4%;

до конца июня 2027 года – 65% ;

; до конца 2027 года – 75%.

По правилам Polymarket рынок считается закрытым в пользу варианта "Да" сразу после того, как Палата представителей утвердит хотя бы одну статью импичмента простым большинством голосов. Дальнейшее рассмотрение дела в Сенате, проведение судебного процесса или фактическое отстранение президента от должности не являются обязательными условиями для исполнения контракта.

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Что предшествовало

Ключевым катализатором резкого роста котировок стали результаты промежуточных выборов в Конгресс США, по итогам которых контроль над обеими палатами (Палатой представителей и Сенатом) перешел к Демократической партии. Ранее сенатор-республиканец Тед Круз предупредил, что в случае победы демократов Трампу будут грозить два года "безжалостного импичмента".

"Я считаю, что Палата представителей объявит импичмент Дональду Трампу, если они получат контроль над Палатой представителей. Они могут объявить ему импичмент несколько раз", – заявил Круз.

Главные истории дня

Следует отметить, что Палата представителей США обладает исключительными полномочиями инициировать процедуру импичмента. Если большинство конгрессменов проголосовало "за", вопрос передается в Сенат.

Именно верхняя палата Конгресса решает – осудить или оправдать президента. Чтобы отстранить его от должности, необходимо собрать не менее 2/3 (то есть 67) голосов сенаторов.

В истории США импичмент объявляли трем президентам: Эндрю Джонсону, Биллу Клинтону и Дональду Трампу. Но именно Трамп стал единственным президентом в истории, которому импичмент объявляли дважды – в 2019 и 2021 годах (хотя его и не осудили).

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее на Polymarket появилась крупная анонимная ставка на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет отстранен от должности до конца 2026 года. Игрок поставил 409 000 долларов США, надеясь, что это произойдет.