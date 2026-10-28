Турки придумали необычную схему со ставками на спорт: как 7 секунд помогали обыграть букмекеров

В Турции спортивного аналитика компании Spordata подозревают в использовании семисекундной задержки обновления данных в системах live-ставок. По версии следствия, он сообщал знакомым об изменениях счета, которые уже произошли, а в букмекерские системы вносил эти данные позже. Вероятные сообщники могли делать ставки на уже известный результат, пока коэффициенты не успели измениться.

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Ущерб Spordata и связанным с ней букмекерским платформам оценили в 12 млн турецких лир – примерно $240 тыс. Об этом сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на прокуратуру Стамбула. По состоянию на 28 октября расследование продолжается.

Как работала необычная схема

Spordata предоставляет данные и технологическую инфраструктуру для спортивных ставок. Согласно материалам расследования, один из сотрудников компании – аналитик данных – мог использовать служебный доступ и намеренно задерживать примерно на семь секунд внесение результатов спортивных эпизодов в систему.

По данным следствия, схема работала преимущественно во время теннисных и волейбольных матчей. В теннисе, например, игрок выигрывает очко, и счет на площадке меняется. Но если информация об этом еще не поступила в букмекерскую систему, она может показывать предыдущий счет, а рынок ставок останется открытым.

В этот короткий промежуток человек, который уже знает об изменении счета, может поставить на результат, который фактически уже наступил. Когда данные обновляются, коэффициенты меняются или ставки на этот вариант перестают принимать. Преимущество в такой схеме возникает благодаря доступу к информации раньше, чем она появляется в системе, а не благодаря прогнозированию результата.

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Как пишет Habertürk, следователи проверяли системные журналы, записи камер наблюдения, документы и другие материалы компании. По данным издания, аналитик прошел обучение работе с системой, а затем обучал новых сотрудников пользоваться механизмом, который называют Bet Delay.

Ущерб оценили в 12 млн лир, а на счетах выявили движение 192 млн

По данным следствия, предполагаемые манипуляции причинили Spordata и букмекерским компаниям, которым она предоставляла услуги, совокупный ущерб в размере 12 млн лир. Это примерно $240 тыс.

Главные истории дня

Финансовый анализ при этом выявил значительно больший объем операций по счетам главного подозреваемого. По сообщениям турецких СМИ со ссылкой на отчет Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), через его банковские счета прошло в общей сложности 192 млн лир – около $3,9 млн по приблизительному пересчету.

Это общий объем поступлений и списаний, а не установленный заработок на ставках. Опубликованные материалы пока не объясняют происхождение всех средств.

Что известно о подозреваемом и других фигурантах

По данным TRT Haber, главного фигуранта задержали 21 июля 2026 года, а позднее суд взял его под стражу. Расследование продолжилось после изучения финансовых операций и цифровых доказательств.

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Согласно материалам дела, аналитик мог привлекать знакомых: они открывали букмекерские аккаунты на свое имя или предоставляли доступ к уже созданным счетам. В переписке, опубликованной Habertürk, шла речь о просьбах срочно предоставить букмекерские аккаунты, обещаниях заработка и денежных переводах. По версии следствия, участники использовали эти счета для ставок.

По данным издания, во время допросов подозреваемый отрицал, что знал о механизме задержки данных, и заявлял, что не переписывался с другими людьми по этому поводу.

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23 октября полиция провела новую операцию и задержала еще восьмерых предполагаемых участников. 27 октября суд взял под стражу четверых из них, а в отношении еще четверых применил судебный контроль.

В публикациях о деле также упоминалась букмекерская компания Nesine. Она заявила, что не сотрудничает со Spordata и не получает от нее данные. Компания также заявила, что ни сама, ни ее клиенты не понесли убытков из-за описанных событий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мошенники выиграли в лотерею 24 млн евро. Они придумали схему, благодаря которой вычислили розничные точки с выигрышными билетами.