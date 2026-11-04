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У "Фенербахче" нет шансов против "Ливерпуля": букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
51
Букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов
Букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов. Источник: x.com/wembleystadium

В центральном матче 2 дня 4 тура Лиги чемпионов сыграют турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". По мнению букмекеров, фаворитами в нем являются "мерсисайдцы".

Так, по данным vbet, на победу "Ливерпуля" действует коэффициент 1.44. При этом:

  • на победу "Фенербахче" – 6.60;
  • на ничью – 5.20.
Ливерпуль фаворит в матче с Фенербахче

Ливерпуль фаворит в матче с Фенербахче. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:2 в пользу "Ливерпуля" – для него действует коэффициент 8.40. А кроме того:

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  • 0:1 (победа "Ливерпуля") – 8.50;
  • 1:3 (победа "Ливерпуля") – 9.00;
  • 0:2 (победа "Ливерпуля") – 9.70;
  • 1:1 – 9.80.

Наименее вероятными считается счет 5:5. Для негодействует коэффициент 351.00.

Матч пройдет 4 ноября на поле "Фенербахче". Начало – 19:45.

Самым вероятным счетом является 1:2 в пользу ''Ливерпуля''

Самым вероятным счетом является 1:2 в пользу "Ливерпуля". Источник: vbet

В первых 3-х матчах "Ливерпуль" набрал максимальные 9 очков. У этой команды:

  • 3 победы;
  • 0 ничьих;
  • 0 поражений;
  • 12 забитых голов;
  • 7 пропущенных.

"Фенербахче" имеет 2 очка. У него:

  • 0 побед;
  • 2 ничьих;
  • 1 поражение;
  • 3 забитых гола;
  • 9 пропущенных.
Все матчи 2 дня 4 тура Лиги чемпионов

Все матчи 2 дня 4 тура Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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ФутболЛига чемпионовЛиверпульФК ЛиверпульФенербахче Стамбулбукмекеры
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