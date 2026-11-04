У "Фенербахче" нет шансов против "Ливерпуля": букмекеры назвади фаворита центрального матча дня Лиги чемпионов
В центральном матче 2 дня 4 тура Лиги чемпионов сыграют турецкий "Фенербахче" и английский "Ливерпуль". По мнению букмекеров, фаворитами в нем являются "мерсисайдцы".
Так, по данным vbet, на победу "Ливерпуля" действует коэффициент 1.44. При этом:
- на победу "Фенербахче" – 6.60;
- на ничью – 5.20.
В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:2 в пользу "Ливерпуля" – для него действует коэффициент 8.40. А кроме того:
- 0:1 (победа "Ливерпуля") – 8.50;
- 1:3 (победа "Ливерпуля") – 9.00;
- 0:2 (победа "Ливерпуля") – 9.70;
- 1:1 – 9.80.
Наименее вероятными считается счет 5:5. Для негодействует коэффициент 351.00.
Матч пройдет 4 ноября на поле "Фенербахче". Начало – 19:45.
В первых 3-х матчах "Ливерпуль" набрал максимальные 9 очков. У этой команды:
- 3 победы;
- 0 ничьих;
- 0 поражений;
- 12 забитых голов;
- 7 пропущенных.
"Фенербахче" имеет 2 очка. У него:
- 0 побед;
- 2 ничьих;
- 1 поражение;
- 3 забитых гола;
- 9 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.