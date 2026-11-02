У "Шахтера" нет шансов: дан прогноз на матч Лиги чемпионов против "Спортинга"

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является откровенным аутсайдером в матче 4 тура Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". На победу последнего действует коэффициент 1.98, тогда как для горняков он составляет 3.55.

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Для ничьей же, по данным vbet, установлен коєффициент 3.79. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:

0:1 (победа "Спортинга") – 7.10;

1:2 (победа "Спортинга") – 8.30;

1:0 (победа "Шахтера") – 8.70.

Наименее вероятными считаются счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 301.00.

Матч пройдет 3 ноября на поле "Шахтера". Начало – 19:45.

После 3 туров "Шахтер" занимает 17 место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У него:

4 очка;

1 победа;

1 ничья;

1 поражение;

4 забитых гола;

3 пропущенных.

"Спортинг" идет 12-м. У него:

6 очков;

2 победы;

0 ничьих;

1 поражение;

7 забитых голов;

4 пропущенных.