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У "Шахтера" нет шансов: дан прогноз на матч Лиги чемпионов против "Спортинга"

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
36
У "Шахтера" нет шансов в Лиге чемпионов
У "Шахтера" нет шансов в Лиге чемпионов. Источник: УЕФА

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" является откровенным аутсайдером в матче 4 тура Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". На победу последнего действует коэффициент 1.98, тогда как для горняков он составляет 3.55.

Для ничьей же, по данным vbet, установлен коєффициент 3.79. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.

Шахтер'' является откровенным аутсайдером в матче 4 тура Лиги чемпионов против ''Спортинга''

Шахтер" является откровенным аутсайдером в матче 4 тура Лиги чемпионов против "Спортинга". Источник: vbet.ua

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:

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  • 0:1 (победа "Спортинга") – 7.10;
  • 1:2 (победа "Спортинга") – 8.30;
  • 1:0 (победа "Шахтера") – 8.70.

Наименее вероятными считаются счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 301.00.

Матч пройдет 3 ноября на поле "Шахтера". Начало – 19:45.

Самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1

Самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1. Источник: vbet.ua

После 3 туров "Шахтер" занимает 17 место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У него:

  • 4 очка;
  • 1 победа;
  • 1 ничья;
  • 1 поражение;
  • 4 забитых гола;
  • 3 пропущенных.

"Спортинг" идет 12-м. У него:

  • 6 очков;
  • 2 победы;
  • 0 ничьих;
  • 1 поражение;
  • 7 забитых голов;
  • 4 пропущенных.
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