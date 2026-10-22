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В США директор горячей линии помощи лудоманам украл $1,4 млн из-за азартных игр

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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В США вынесли приговор экс-бизнесмену, который украл $1,4 млн из-за игровой зависимости
В США вынесли приговор экс-бизнесмену, который украл $1,4 млн из-за игровой зависимости. Источник: скриншот The Addicted Recovery Show

В США вынесли приговор бывшему финансовому директору компании по недвижимости, который украл у работодателя более $1,4 млн, чтобы покрыть долги за азартные игры. Его не спасло от тюрьмы и то, что позже он возглавил региональную горячую линию помощи людям с игровой зависимостью.

Как пишет The Guardian, в суде мужчина не стал отрицать свою вину. С учетом этого суд Флориды приговорил 43-летнего Филипа Салливана к 9 годам и 8,5 месяца тюрьмы с полным возмещением ущерба.

Что произошло

Масштабные хищения в компании Royal American раскрыли во время внутреннего аудита. Аналитики обнаружили серию несанкционированных транзакций по корпоративным картам, которые совершал финансовый директор.

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Адвокат Салливана утверждал в суде, что у него развилась тяжелая игровая зависимость как побочный эффект от приема рецептурных препаратов. Сам он подсчитал, что в общей сложности потерял на азартных играх более $2 млн, пройдя путь от ставок по $25 на спорт до разовых пари размером $50 тыс.

Попытка искупления

После предъявления обвинений, пытаясь наладить жизнь и искупить вину, в марте 2025 года Салливан возглавил горячую линию при Совете Флориды по проблемному гемблингу (FCCG) и лично проконсультировал более 460 человек с игровой зависимостью.

"Трудно не чувствовать эту боль, когда это касается не только тебя, но и когда ты общаешься с другими и видишь, какие страдания это им причиняет. Я невероятно благодарен за эту возможность, она придала моей жизни больше смысла, чем когда-либо прежде", – отмечал Салливан в подкасте за неделю до оглашения приговора.

Сразу после вынесения решения суда осужденного взяли под стражу. Его адвокатам дается 30 дней на подачу апелляционной жалобы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США разоблачили нелегальную сеть игровых автоматов – в результате спецоперации полиция изъяла более 70 игровых автоматов и более $100 тыс. наличными. Также они арестовали 33-летнего жителя Филадельфии Гарри Алмонте, которого считают основным подозреваемым в организации схемы.

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