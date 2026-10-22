В США директор горячей линии помощи лудоманам украл $1,4 млн из-за азартных игр

В США вынесли приговор бывшему финансовому директору компании по недвижимости, который украл у работодателя более $1,4 млн, чтобы покрыть долги за азартные игры. Его не спасло от тюрьмы и то, что позже он возглавил региональную горячую линию помощи людям с игровой зависимостью.

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Как пишет The Guardian, в суде мужчина не стал отрицать свою вину. С учетом этого суд Флориды приговорил 43-летнего Филипа Салливана к 9 годам и 8,5 месяца тюрьмы с полным возмещением ущерба.

Что произошло

Масштабные хищения в компании Royal American раскрыли во время внутреннего аудита. Аналитики обнаружили серию несанкционированных транзакций по корпоративным картам, которые совершал финансовый директор.

Адвокат Салливана утверждал в суде, что у него развилась тяжелая игровая зависимость как побочный эффект от приема рецептурных препаратов. Сам он подсчитал, что в общей сложности потерял на азартных играх более $2 млн, пройдя путь от ставок по $25 на спорт до разовых пари размером $50 тыс.

Попытка искупления

После предъявления обвинений, пытаясь наладить жизнь и искупить вину, в марте 2025 года Салливан возглавил горячую линию при Совете Флориды по проблемному гемблингу (FCCG) и лично проконсультировал более 460 человек с игровой зависимостью.

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"Трудно не чувствовать эту боль, когда это касается не только тебя, но и когда ты общаешься с другими и видишь, какие страдания это им причиняет. Я невероятно благодарен за эту возможность, она придала моей жизни больше смысла, чем когда-либо прежде", – отмечал Салливан в подкасте за неделю до оглашения приговора.

Сразу после вынесения решения суда осужденного взяли под стражу. Его адвокатам дается 30 дней на подачу апелляционной жалобы.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США разоблачили нелегальную сеть игровых автоматов – в результате спецоперации полиция изъяла более 70 игровых автоматов и более $100 тыс. наличными. Также они арестовали 33-летнего жителя Филадельфии Гарри Алмонте, которого считают основным подозреваемым в организации схемы.