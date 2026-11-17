В Telegram может появиться собственная платформа прогнозов TeleMarkets. Она позволит пользователям делать ставки на результаты будущих событий прямо в мессенджере. В сети уже обнаружили одноименного бота, мини-приложение и сайт, где предлагают торговать прогнозами.

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Внимание привлекло и то, что коллекционное имя @telemarkets передали криптокошельку, который связывают с основателем Telegram Павлом Дуровым. Однако ни компания, ни сам Дуров пока не подтвердили эту информацию.

По данным наблюдателей за криптовалютами, 12 ноября коллекционное имя @telemarkets перевели с кошелька marat.ton на адрес 424242.ton. Его и связывают с Дуровым, но публичных подтверждений, что кошелек принадлежит ему, нет.

Что известно о TeleMarkets

Пользователи также нашли Telegram-бота @telemarkets_bot. В его описании сказано: "Trade the future with TeleMarkets directly in Telegram" – торгуйте прогнозами на будущее непосредственно в Telegram.

Появились сообщения и об одноименных мини-приложении и веб-сайте. Это может указывать на подготовку инструментов для работы платформы в мессенджере.

Если TeleMarkets действительно запустят, сервис может работать по модели рынков прогнозов. Пользователи будут выбирать события, исход которых еще неизвестен, и покупать соответствующие позиции. Например, смогут делать прогнозы относительно выборов, спортивных соревнований или экономических показателей.

Такую модель использует американская платформа Polymarket. На ней можно торговать контрактами, стоимость которых зависит от вероятности определенного события. После его завершения выплаты определяются по фактическому результату.

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Действительно ли Telegram готовит конкурента Polymarket

Первые предположения о возможном запуске рынка прогнозов в экосистеме TON появились еще в сентябре 2026 года. Тогда тематические криптовалютные ресурсы обсуждали, что такой сервис мог бы стать еще одним способом использования блокчейна TON.

Эти публикации, однако, были предположениями, а не официальными сообщениями о начале разработки. Теперь появление бота и мини-приложения, а также передача имени @telemarkets дали новый повод для обсуждения.

Главные истории дня

Но вопрос о том, кому принадлежит продукт и кто его разрабатывает, остается открытым. Telegram позволяет сторонним разработчикам создавать ботов и мини-приложения, работающие непосредственно в мессенджере.

Сторонние разработчики уже запускали в мессенджере рынки прогнозов. В июне 2026 года команда Getgems создала мини-приложение Predict, которое дает доступ к прогнозам на базе Polymarket.

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