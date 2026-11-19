С 14 декабря в Украине должно начать действовать ограничение на участие в азартных играх для военнослужащих. Сейчас, несмотря на принятое правительством решение, механизм фактически не работает.

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Об этом на заседании парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) 19 ноября заявил временно исполняющий обязанности руководителя государственного агентства PlayCity Алексей Томашук. Видеозапись его заявления опубликовал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Что запретят военным

Ограничение для военнослужащих предусмотрено постановлением Кабинета министров № 804, принятым 17 июня 2026 года. Оно включает запрет, который будет действовать в течение военного положения и распространяться на:

посещение игорных заведений;

участие в азартных играх.

Механизм ограничения

Ограничение будет реализовано через обмен информацией между реестрами военнослужащих и лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, который будет осуществляться через систему "Трембита".

военнослужащих и лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, который будет осуществляться через систему "Трембита". Система будет автоматически проверять данные игрока при регистрации или авторизации в онлайн-казино .

при регистрации или авторизации в онлайн-казино . Если подтвердится, что он проходит военную службу, оператор должен заблокировать ему доступ к азартным играм.

Казино при этом не будут получать информацию о военном статусе человека – им будут передавать только результат проверки о наличии ограничения.

Решение об ограничении доступа становится обязательным для исполнения гемблинг-операторами в течение одних суток с момента выявления нелегального ресурса.

В то же время проблема ограничения доступа военных к азартным играм обсуждалась на фоне отчета ВСК о ситуации на игорном рынке. В частности, депутаты заявили, что нелегальные казино продолжают принимать платежи через банковские "банки", "конверты" и P2P-переводы на карты подставных лиц, маскируя их под благотворительные сборы.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, решившие на некоторое время отказаться от азартных игр, могут установить самоограничение без публичной огласки. Данные о внесении в Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.