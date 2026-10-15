В обычной закусочной уже выиграли $8,5 млн: покупатели постоянно становятся "лотерейными миллионерами"

Американец выиграл 500 тысяч долларов в скретч-лотерее, купив билет в закусочной "Old South Diner", где за последние несколько лет уже было продано несколько билетов с миллионными призами общей номинальной суммой 8 миллионов долларов. Победитель выбрал единовременную выплату в размере $355 тысяч до уплаты налогов и планирует сэкономить и инвестировать деньги, а заведение получит бонус в размере $5 тысяч за продажу выигрышного билета.

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Об этом пишет Boston.com со ссылкой на лотерею штата Массачусетс. И хотя подобные выигрыши случаются в разных частях Соединенных Штатов, история этой закусочной отличается количеством крупных призов, полученных покупателями ее лотерейных билетов.

Мужчина, проживающий на острове Нантакет в штате Массачусетс, стал победителем мгновенной лотереи. Выигрышный билет он приобрел в закусочной "Old South Diner", которая, помимо обслуживания посетителей, также продает лотерейные билеты.

Скретч-карты отличаются от традиционных лотерей тем, что покупателю не нужно ждать отдельного розыгрыша. Результат можно проверить после стирания специального защитного покрытия. Именно такой билет принес мужчине главный приз в размере 500 тысяч долларов.

После подтверждения выигрыша Дипак Тхапа выбрал единовременную денежную выплату вместо получения приза по другой схеме, предусмотренной правилами. В результате его размер составил $355 тысяч до уплаты налогов. Разница возникла из-за выбранного варианта получения выигрыша, а не из-за налоговых вычетов, которые применяются отдельно.

В отличие от некоторых лотерейных победителей, которые после получения крупного приза сразу планируют покупать автомобили, недвижимость или отправляться в дорогостоящие путешествия, Дипак Тхапа выбрал другой подход. По информации лотереи Массачусетса, мужчина собирается сэкономить и инвестировать полученные средства.

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Самой интересной частью истории стала сама закусочная "Old South Diner". Оказалось, что билет Дипака Тхапы – далеко не первый, принесший покупателю крупный денежный приз. Только в марте 2026 года в этом заведении продали сразу два билета с выигрышами по 2 миллиона долларов.

А уже в октябре к этой сумме добавился еще один крупный приз – 500 тысяч долларов. Учитывая такую череду событий, заведение привлекло внимание местных СМИ. Однако история крупных лотерейных выигрышей в Old South Diner началась еще раньше.

Главные истории дня

В 2024 году в закусочной Old South Diner также было продано как минимум три билета, которые принесли покупателям призы от одного до двух миллионов долларов. Причем крупные выигрыши случались в разные месяцы года.

В марте 2024 года посетитель приобрел в заведении скретч-карту, и этот билет принес владельцу 1 миллион долларов. В июне того же года еще один покупатель стал победителем мгновенной лотереи Lifetime Millions. Размер его приза составил уже 2 миллиона долларов.

А в августе 2024 года закусочная вновь оказалась среди мест продажи крупных выигрышных билетов. На этот раз речь шла об игре $10,000,000 Bonanza, участник которой получил приз в размере $1 миллиона. Вместе с двумя выигрышами по 2 миллиона долларов в марте 2026 года и последним призом Дипака Тхапы общая номинальная сумма этих шести известных выигрышей составляет $ 8,5 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.