Украина – аутсайдер? Дан прогноз на матч против Северной Ирландии
По мнению букмекеров, футбольная сборная Украины является аутсайдером в матче против сброной Северной Ирландии. На то, что наша команда победит в матче 5 тура Лиги наций, действует коэффициент 3.18, тогда как для соперников он составляет 2.68.
На ничью, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.01. Т.е., считают специалисты, мирный исход более вероятен, чем победа Украины.
В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 4.33. А кроме того:
- 1:0 (победа Северной Ирландии) – 5.55;
- 0:1 (поюеда Украины) – 6.00;
- 0:0 – 7.10.
Наименее же вероятными букмекерам видиятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.
Матч состоиться 14 ноября на поде Северной Ирландии. Начало – 21:45.
После первых 4-х туров в группе B2 Украина занимает 3 место. У нашей сборной:
- 4 очка;
- 1 победа;
- 1 ничья;
- 2 поражения;
- 2 забитых гола;
- 5 пропущенных.
Северная Ирландия идет на 1 месте. У нее:
- 8 очков;
- 2 победы;
- 2 ничьих;
- 0 поражений;
- 4 забитых гола;
- 0 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.