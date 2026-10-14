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Украинок будут судить за азартные игры: в каких городах действовали нелегальные казино

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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В Хмельницкой области будут судить женщин за незаконные казино
В Хмельницкой области будут судить женщин за незаконные казино. Источник: Хмельницкая областная прокуратура

Украинские правоохранители завершили расследование по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Хмельницкой области. В результате в суд были переданы дела двух жительниц региона, которые независимо друг от друга организовали игорные заведения в городах Красилов и Волочиск.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре. Отмечается, что жительницам Хмельницкого инкриминируют незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр без соответствующей лицензии (ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины) – их обвинительные акты уже направлены в суд.

Что предшествовало

Для ведения нелегального бизнеса женщины арендовали помещения и оснастили их компьютерной техникой со специальным программным обеспечением и доступом к сети Интернет — это позволяло посетителям играть на симуляторах игровых автоматов. Кроме того, в заведениях установили игровые столы и другое необходимое оборудование.

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В ходе серии обысков правоохранители изъяли:

  • более 400 тыс. грн в различных валютах;
  • компьютерную технику;
  • камеры видеонаблюдения;
  • черновую документацию и записи.

Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине

Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей в срочном порядке привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом компаниям разрешили применять усиленные меры безопасности, но не менее строгие, чем установленные.

Главная особенность новых правил — полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей немедленно принять первоочередные меры:

  • составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;
  • полностью согласовать кадровые процедуры с ИТ-службой для мгновенного отзыва прав доступа уволенных лиц;
  • пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых временных рамок реагирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области осудили местную жительницу, которая брала микрозаймы и тратила средства на ставки в онлайн-казино и личные покупки. Чтобы не возвращать долг, она придумала историю о мошенническом использовании её персональных данных.

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Хмельницкийазартные игрыУкраина
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