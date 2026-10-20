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Украинцы переоценивают масштабы азартных игр: что показал опрос

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Азартные игры онлайн. Иллюстрация
Азартные игры онлайн. Иллюстрация. Источник: Daily Tribune/Shutterstock

Украинцы переоценивают распространенность азартных игр. 75% опрошенных считают, что значительная часть украинцев имеет проблемы с азартными играми. Однако за последние 12 месяцев играли лишь 5% респондентов, а за последний месяц – 2%. Лишь 6% думают, что в азартные игры вовлечено небольшое количество людей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое по инициативе Минцифры провели ОО "Центр ответственной игры" и Украинский центр изучения общественного мнения "Социоинформ".

Расхождение между представлениями и реальностью заметно и в отношении отдельных групп. Например:

  • 59% опрошенных считают, что играют молодые люди в возрасте 18-25 лет, но в своем окружении таких видят лишь 21%;
  • аналогичная разница наблюдается в отношении людей с низким доходом – 32% против 6%;
  • финансово уязвимых групп – 26% против 12%;
  • мужчин – 24% против 14%.
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Авторы исследования связывают это расхождение не с личным опытом людей, а с постоянным присутствием азартных игр в информационном поле: рекламой, разговорами и историями о резонансных случаях зависимости. 39% опрошенных рассказали, что за свою жизнь встречали друзей или коллег с зависимостью. Проблемы в ближайшем окружении – в семье или в собственном опыте – заметили около 9%.

В основном респонденты относятся к азартным играм негативно: так ответили 76%, положительно – лишь 3%. Легализацию поддерживают 24%, не поддерживают – 70%.

Играет меньшинство, однако 16% опрошенных сталкивались с негативным влиянием азартных игр – собственным или со стороны других людей. Чаще всего речь шла о финансовых проблемах, долгах и потере денег (56%).

Исследование проводили с апреля по июль 2026 года. В рамках опроса населения исследователи провели личные интервью с 2400 респондентами в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет ±2%. Исследование поддержала Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обновили критерии рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере азартных игр. Они включают определение подозрительных действий игроков и операций с игровыми балансами, которые потребуют дополнительной проверки со стороны онлайн-казино и букмекерских платформ.

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