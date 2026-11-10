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В Голливуде запретили ставки на Polymarket: в чем причина

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
168
В Голливуде запретили ставки на Polymarket: в чем причина
В Голливуде запретили ставки на Polymarket: в чем причина

На фоне стремительного роста популярности платформ прогнозов (в частности, Kalshi и Polymarket) крупные кинопроизводственные и медиакомпании США обновили внутренние корпоративные правила, строго запретив сотрудникам участвовать в рынках прогнозов, связанных с киноиндустрией. Ограничения касаются ставок на кастинги актеров, даты выхода фильмов и будущие финансовые результаты кинопроката.

Как сообщает The Hollywood Reporter, сотрудникам категорически запрещено передавать конфиденциальную или служебную информацию третьим лицам, в частности друзьям и родственникам, для дальнейшего использования для ставок. А как минимум одна из ведущих медиакомпаний уже запустила анонимную горячую линию для выявления коллег, нарушающих эти предписания.

В чем причина запрета

Эксперты рынка отмечают, что ставки на развлекательный контент создают критически высокие риски инсайдерской торговли. Результаты съемок телешоу, сюжетные повороты или имена утвержденных актеров известны узкому кругу производственного персонала задолго до официальных анонсов.

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В то же время работодателям практически невозможно самостоятельно отслеживать нарушителей, поскольку большинство таких торгов происходит на блокчейн-платформах.

Что предшествовало

В развлекательной индустрии США уже случались громкие скандалы, связанные с утечками информации ради ставок:

  • видеоредактор YouTube-блогера MrBeast заработал $5 тыс. на ставках, используя конфиденциальную информацию о контенте автора – сотрудника уволили и оштрафовали на $20 тыс.;
  • букмекер BetOnline был вынужден временно приостановить прием ставок на роль следующего Джеймса Бонда из-за аномального и подозрительного всплеска активности вокруг конкретного кандидата.

Сейчас деятельность рынков прогнозов в США находится под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ведомство официально разрешает торговлю контрактами на результаты крупных кинопремий (например, "Оскар"), однако рассматривает возможность существенно ужесточить правила для прогнозов на результаты реалити-шоу и кастинги актеров из-за высокой уязвимости к утечкам инсайдерской информации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес заработал более $107 тыс. на ставках на содержание будущих речей Дональда Трампа, поскольку имел доступ к текстам выступлений до их публикации. Суд обязал мужчину вернуть всю полученную прибыль и дополнительно выплатить штраф в размере $65 тыс.

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