В Украине 7 лет судили администраторшу казино: что решил суд

В Украине осудили администратора подпольного казино, которая утверждала, что пришла работать кассиром и даже не получала зарплату. Женщину признали виновной в незаконной организации или проведении азартных игр и оштрафовали на 170 тысяч гривен.

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Об этом говорится в решении Лубенского горрайонного суда Полтавской области. Это стало промежуточным итогом 7-летнего процесса, поскольку женщина еще может обжаловать приговор.

Что известно о казино

Заведение функционировало в Хороле с февраля по апрель 2019 года .

. В помещении установили четыре компьютера для посетителей и отдельный компьютер администратора с загруженными специальными программами для игр на симуляторах игровых автоматов.

Согласно схеме работы, клиенты передавали наличные кассиру, получали персональный код доступа к игре, делали ставки, а в случае выигрыша забирали деньги наличными.

В апреле 2019 года правоохранители провели оперативную закупку и следственный эксперимент:

подставной посетитель получил от полиции 100 гривен, передал их сотруднице заведения и получил код доступа к компьютеру;

во время игры на симуляторе баланс на экране увеличился до 200 гривен;

после завершения сессии мужчина обратился в кассу, где обвиняемая проверила чек и выдала ему выигрыш наличными.

Весь процесс зафиксировали с помощью скрытого видеонаблюдения, поэтому в тот же день правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, сетевое оборудование и 4805 гривен наличными. Проведенная экспертиза подтвердила наличие программного обеспечения для азартных игр.

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Что сказала обвиняемая

Во время судебного заседания женщина не признала своей вины. Она объяснила, что нашла вакансию кассира на сайте OLX и пришла в заведение на стажировку, стремясь заработать деньги на содержание ребенка. По ее словам, официально ее не трудоустраивали, зарплату она не получала, а помещение и техника ей не принадлежали.

Обвиняемая подтвердила факт приема денег и выдачи чеков, однако отрицала организацию азартных игр и утверждала, что не знала о нелегальном статусе заведения.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения в 2019 году) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч гривен.

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Также OBOZ.UA сообщал, что в Волынской области вынесли приговор администратору подпольного игорного заведения, которое функционировало в городе Владимир. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 187 тысяч гривен и запретили заниматься организацией азартных игр..