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В Украине 7 лет судили администраторшу казино: что решил суд

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Администратора подпольного казино в Полтавской области оштрафовали на 170 тыс. грн
Администратора подпольного казино в Полтавской области оштрафовали на 170 тыс. грн. Источник: БЭБ

В Украине осудили администратора подпольного казино, которая утверждала, что пришла работать кассиром и даже не получала зарплату. Женщину признали виновной в незаконной организации или проведении азартных игр и оштрафовали на 170 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Лубенского горрайонного суда Полтавской области. Это стало промежуточным итогом 7-летнего процесса, поскольку женщина еще может обжаловать приговор.

Что известно о казино

  • Заведение функционировало в Хороле с февраля по апрель 2019 года.
  • В помещении установили четыре компьютера для посетителей и отдельный компьютер администратора с загруженными специальными программами для игр на симуляторах игровых автоматов.
  • Согласно схеме работы, клиенты передавали наличные кассиру, получали персональный код доступа к игре, делали ставки, а в случае выигрыша забирали деньги наличными.

В апреле 2019 года правоохранители провели оперативную закупку и следственный эксперимент:

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  • подставной посетитель получил от полиции 100 гривен, передал их сотруднице заведения и получил код доступа к компьютеру;
  • во время игры на симуляторе баланс на экране увеличился до 200 гривен;
  • после завершения сессии мужчина обратился в кассу, где обвиняемая проверила чек и выдала ему выигрыш наличными.

Весь процесс зафиксировали с помощью скрытого видеонаблюдения, поэтому в тот же день правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, сетевое оборудование и 4805 гривен наличными. Проведенная экспертиза подтвердила наличие программного обеспечения для азартных игр.

Что сказала обвиняемая

Во время судебного заседания женщина не признала своей вины. Она объяснила, что нашла вакансию кассира на сайте OLX и пришла в заведение на стажировку, стремясь заработать деньги на содержание ребенка. По ее словам, официально ее не трудоустраивали, зарплату она не получала, а помещение и техника ей не принадлежали.

Обвиняемая подтвердила факт приема денег и выдачи чеков, однако отрицала организацию азартных игр и утверждала, что не знала о нелегальном статусе заведения.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения в 2019 году) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Волынской области вынесли приговор администратору подпольного игорного заведения, которое функционировало в городе Владимир. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 187 тысяч гривен и запретили заниматься организацией азартных игр..

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Украинаазартные игрысудштрафы
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