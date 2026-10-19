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В Украине введут новый порядок контроля за азартными играми: что готовят для онлайн-казино

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстративное изображение азартных игр
Минфин Украины утвердил новые правила финансового мониторинга азартных игр. Источник: Freepik

В Украине обновили критерии рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере азартных игр. Они включают определение подозрительных действий игроков и операций с игровыми балансами, которые потребуют дополнительной проверки со стороны онлайн-казино и букмекерских платформ.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", Министерство финансов Украины утвердило новые правила приказом № 496 от 22 сентября 2026 года. Они вступают в силу со дня официального опубликования приказа.

Рискованные операции с балансом и транзит средств

Основной блок изменений касается операций с игровыми счетами, которые могут использоваться для обхода стандартных порогов финансового мониторинга:

  • Мелкие систематические платежи
Пополнение баланса небольшими суммами, которые по отдельности не подпадают под финансовый мониторинг, но в совокупности за короткий промежуток времени указывают на попытку скрыть общий объем средств.
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  • Третьи лица и чужие реквизиты

Вывод выигрыша на карты, отличные от тех, с которых производилось пополнение, или зачисление средств на счет игрока третьими лицами.

  • Транзитный баланс

Зачисление денег на игровой счет без последующего участия в азартных играх и их оперативный вывод под видом "возврата средств" или "выигрыша".

  • Мультиаккаунты
Использование нескольких личных учетных записей или передача доступа к ним (паролей, токенов, кодовых СМС) другим людям.

Сговор при ставках и манипуляции результатами

Регулятор также определил технические и поведенческие индикаторы, которые могут свидетельствовать о сговоре игроков или манипуляциях спортивными событиями:

  • одновременное размещение крупных сумм на противоположные исходы событий с равными шансами, а также массовые ставки разных пользователей на одинаковые исходы в малопопулярных турнирах или киберспорте.
  • входы в аккаунты с одинаковых IP-адресов, устройств, использование одинаковых VPN-серверов и прокси.
  • намеренные систематические проигрыши с целью передачи средств другому игроку (в частности, в онлайн-покере), резкое увеличение размера ставок или попытки немедленно "отыграться".

Как будет работать проверка

Приказ Минфина не означает, что каждое из перечисленных действий является автоматическим нарушением. Показатели (такие как "большой объем", "короткий промежуток времени" или "высокая активность") субъекты первичного финансового мониторинга устанавливают в своих внутренних правилах. Перечисленные критерии являются лишь индикаторами, обязывающими операторов игорного бизнеса провести более детальный анализ конкретной ситуации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, организаторов азартных игр и операторов лотерей в Украине обязали в срочном порядке привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом предприятиям разрешили применять усиленные меры безопасности, но не менее строгие, чем установленные.

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