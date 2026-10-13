В Украине будут судить сотрудницу подпольного казино: где находилось заведение

Правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Закарпатье. В настоящее время обвинительный акт в отношении администратора уже направлен в суд, а организатору подпольного бизнеса официально сообщено о подозрении.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Фигурантам инкриминируют незаконное проведение азартных игр и легализацию средств, полученных преступным путем (по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Что предшествовало

Житель пгт Великий Березный обустроил интерактивный игорный зал в нежилом помещении, установил компьютерное оборудование для проведения азартных игр в Интернете и привлек к работе администратора-кассира. Работница заведения имела четкий круг обязанностей и выполняла следующие задачи:

принимала наличные ставки от посетителей и пополняла их игровые счета;

и пополняла их игровые счета; осуществляла непосредственный контроль за ходом азартных игр;

за ходом азартных игр; выплачивала выигрыши наличными и вела строгую черновую бухгалтерию заведения;

наличными и вела строгую черновую бухгалтерию заведения; получала финансовое вознаграждение непосредственно из средств, проигранных игроками.

Незаконную деятельность игорного заведения правоохранители окончательно пресекли в июне 2026 года.

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В ходе обысков и осмотра нежилого помещения детективы БЭБ изъяли компьютерную технику и другое оборудование, которое использовалось для оказания подпольных услуг. В настоящее время расследование в отношении организатора схемы продолжается, а дело его сообщницы уже будет рассматриваться судом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на определённое время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичного разглашения — данные о внесении в реестр не являются открытыми: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.

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