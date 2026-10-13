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В Украине будут судить сотрудницу подпольного казино: где находилось заведение

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Дело администратора нелегального казино в Закарпатье передано в суд
Дело администратора нелегального казино в Закарпатье передано в суд. Источник: БЭБ, коллаж OBOZ.UA

Правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Закарпатье. В настоящее время обвинительный акт в отношении администратора уже направлен в суд, а организатору подпольного бизнеса официально сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Фигурантам инкриминируют незаконное проведение азартных игр и легализацию средств, полученных преступным путем (по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Что предшествовало

Житель пгт Великий Березный обустроил интерактивный игорный зал в нежилом помещении, установил компьютерное оборудование для проведения азартных игр в Интернете и привлек к работе администратора-кассира. Работница заведения имела четкий круг обязанностей и выполняла следующие задачи:

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  • принимала наличные ставки от посетителей и пополняла их игровые счета;
  • осуществляла непосредственный контроль за ходом азартных игр;
  • выплачивала выигрыши наличными и вела строгую черновую бухгалтерию заведения;
  • получала финансовое вознаграждение непосредственно из средств, проигранных игроками.
В суд направлено дело администратора казино из Закарпатья

В суд было направлено дело администратора казино из Закарпатья. Источник: БЭБ

Незаконную деятельность игорного заведения правоохранители окончательно пресекли в июне 2026 года.

В ходе обысков и осмотра нежилого помещения детективы БЭБ изъяли компьютерную технику и другое оборудование, которое использовалось для оказания подпольных услуг. В настоящее время расследование в отношении организатора схемы продолжается, а дело его сообщницы уже будет рассматриваться судом.

Обыски в нелегальном казино

Обыски в нелегальном казино. Источник: БЭБ

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на определённое время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичного разглашения — данные о внесении в реестр не являются открытыми: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.

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Закарпатьеазартные игрыБюро экономической безопасности (БЭБ)
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