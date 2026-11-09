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У Украины шансов нет: букмекеры оценили нашу сборную перед заключительными матчами Лиги наций

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
306
У Украины нет шансов в Лиге наций
У Украины нет шансов в Лиге наций

Букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

Так, рассказали в vbet, на то, что Украина выиграет группу, действует коэффициент 13.00. Это третий показатель среди всех команд-участниц.

Фаворитами же считаются сборные Венгрии и Серевной Ирландии. Для них установлен одинаковый коэффициент – 1.91.

Букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций

Букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Источник: vbet

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Напомним: победа в группе дает возможность подняться в элитную лигу европейского футбола – лигу А. Команда же, которая займет 4 место опустится в лигу С.

При этом команды со вторых мест играют стыковые матчи за выход в Лигу A с командами, занявшими третьи места в группах Лиги A. А команды с третьих мест Лиги B борются за выживание со вторыми местами Лиги C.

В настоящее время все команды сыграли по 4 матча. По их итогам:

  • сборная Северной Ирландии идет на 1 месте, имея 8 очков;
  • Венгрия вторая – у нее 7 пунктов;
  • Украина расположилась на 3 месте, имея 4 очка;
  • Грузия идет на последнем месте – у нее 2 пункта.

Заключительные матчи в группе сборная Украины проведет 14 и 17 ноября. Соперниками станут сборные Северной Ироандии и Грузии.

Украина идет на 3 месте в Группе В2 Лиги наций

Украина идет на 3 месте в Группе В2 Лиги наций

Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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