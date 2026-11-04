В ЕС разработали новое ограничение для азартных игр: что предлагает AMLA

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийПредусмотрена уголовная ответственность: какие объекты в Украине запрещено фотографировать во время военного положенияПредусмотрена уголовная ответственность: какие объекты в Украине запрещено фотографировать во время военного положенияПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. ВидеоПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. ВидеоРоссия планирует использовать ослабленного после выборов Трампа для снятия санкций без завершения войны – BloombergРоссия планирует использовать ослабленного после выборов Трампа для снятия санкций без завершения войны – Bloomberg"Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену"Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском пленуСамые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом местеСамые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте"Свобода – это трудно. Я не привыкла думать": беженка из КНДР рассказала, как адаптировалась к жизни в Южной Корее. Видео"Свобода – это трудно. Я не привыкла думать": беженка из КНДР рассказала, как адаптировалась к жизни в Южной Корее. ВидеоОтключение света в Украине. ИллюстрацияРоссия атаковала энергетическую инфраструктуру в северо-западном регионе: в Житомире, Луцке и Ковеле пропал светЖенщина проверяет электрощиток. Иллюстрация к отключениям светаКрым снова остался без света: оккупанты заявили о новой "аварии""Получите многомиллионные штрафы": губернатор Нью-Джерси призвала порты штата не принимать танкеры с российским дизелем"Получите многомиллионные штрафы": губернатор Нью-Джерси призвала порты штата не принимать танкеры с российским дизелем
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В ЕС разработали новое ограничение для азартных игр: что предлагает AMLA

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
15
В ЕС хотят проверять каждую транзакцию в гемблинге свыше 2000 евро
В ЕС хотят проверять каждую транзакцию в гемблинге свыше 2000 евро. Источник: Freepik

Регуляторов и операторов азартных игр стран Европейского Союза предлагают обязать проводить обязательную надлежащую проверку клиентов при совершении транзакций на сумму от €2000. Это должно повысить стандарты противодействия отмыванию денег и незаконным операциям.

Соответствующие технические указания разработали в Европейском органе по противодействию отмыванию денег (AMLA) и уже передали на рассмотрение Европейской комиссии. Как сообщает iGaming Expert, цель инициативы – гармонизировать превентивные меры AML/CFT в сфере азартных игр, которую AMLA классифицирует как высокорисковую нефинансовую отрасль.

Что предлагают

  • Сохранение порога в €2000
Требование о надлежащей проверке транзакций (включая ставки, выигрыши или их совокупность) на сумму от €2000 уже действует в ряде стран ЕС (в частности, в Германии, Швеции, Франции и Испании). Новое регулирование закрепляет этот порог на общеевропейском уровне и вступит в силу с июля 2027 года.
  • Критерии связанности транзакций
Операторов обязывают оценивать совокупность индикаторов для выявления связанных операций: транзакции одного клиента, скоординированные действия групп лиц, общую цифровую инфраструктуру и платежи, совершенные за короткий промежуток времени.
  • Защита от "ложных срабатываний"

Уточненный проект учитывает замечания игорного бизнеса о том, что рутинные операции и программы лояльности могут вызывать ложные тревоги. AMLA подчеркивает, что ни один критерий (например, использование одного провайдера игр) не должен быть решающим сам по себе без анализа более широкого коммерческого контекста.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
4,0 т.
Мужчина не знал, что носит $1 млн в кошельке: как он нашел собственный джекпот
4,0 т.
Мужчина не знал, что носит $1 млн в кошельке: как он нашел собственный джекпот
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
108
Десять соседей одновременно стали лотерейными миллионерами: на что победители потратят деньги
108
Десять соседей одновременно стали лотерейными миллионерами: на что победители потратят деньги
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
240
Полиция "накрыла" азартные заведения в Киевской области: что известно о масштабах
240
Полиция "накрыла" азартные заведения в Киевской области: что известно о масштабах

Реализация и сроки внедрения

Шведский регулятор Spelinspektionen уже публично поддержал предложенные стандарты и подтвердил намерение внедрить указания AMLA для своих лицензиатов с 10 июля 2027 года. А после окончательного утверждения технических стандартов Европейской комиссией и их публикации в Официальном журнале ЕС AMLA предлагает предоставить бизнесу 6-месячный переходный период для адаптации внутренних систем и процедур.

Как уже сообщал OBOZ.UA, гражданам Германии разрешили требовать от гемблинг-операторов полного возмещения средств, проигранных в онлайн-казино и на виртуальных слотах. Иски они могут подавать только за периоды, когда такая деятельность была в стране запрещена.

Похожие темы
азартные игрыЕвропейский Союз (ЕС)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!