В ЕС разработали новое ограничение для азартных игр: что предлагает AMLA

Регуляторов и операторов азартных игр стран Европейского Союза предлагают обязать проводить обязательную надлежащую проверку клиентов при совершении транзакций на сумму от €2000. Это должно повысить стандарты противодействия отмыванию денег и незаконным операциям.

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Соответствующие технические указания разработали в Европейском органе по противодействию отмыванию денег (AMLA) и уже передали на рассмотрение Европейской комиссии. Как сообщает iGaming Expert, цель инициативы – гармонизировать превентивные меры AML/CFT в сфере азартных игр, которую AMLA классифицирует как высокорисковую нефинансовую отрасль.

Что предлагают

Сохранение порога в €2000

Требование о надлежащей проверке транзакций (включая ставки, выигрыши или их совокупность) на сумму от €2000 уже действует в ряде стран ЕС (в частности, в Германии, Швеции, Франции и Испании). Новое регулирование закрепляет этот порог на общеевропейском уровне и вступит в силу с июля 2027 года.

Критерии связанности транзакций

Операторов обязывают оценивать совокупность индикаторов для выявления связанных операций: транзакции одного клиента, скоординированные действия групп лиц, общую цифровую инфраструктуру и платежи, совершенные за короткий промежуток времени.

Защита от "ложных срабатываний"

Уточненный проект учитывает замечания игорного бизнеса о том, что рутинные операции и программы лояльности могут вызывать ложные тревоги. AMLA подчеркивает, что ни один критерий (например, использование одного провайдера игр) не должен быть решающим сам по себе без анализа более широкого коммерческого контекста.

Реализация и сроки внедрения

Шведский регулятор Spelinspektionen уже публично поддержал предложенные стандарты и подтвердил намерение внедрить указания AMLA для своих лицензиатов с 10 июля 2027 года. А после окончательного утверждения технических стандартов Европейской комиссией и их публикации в Официальном журнале ЕС AMLA предлагает предоставить бизнесу 6-месячный переходный период для адаптации внутренних систем и процедур.

Как уже сообщал OBOZ.UA, гражданам Германии разрешили требовать от гемблинг-операторов полного возмещения средств, проигранных в онлайн-казино и на виртуальных слотах. Иски они могут подавать только за периоды, когда такая деятельность была в стране запрещена.