В штате Пенджаб (Индия) водитель самосвала Балджиндер Сингх выиграл 120 млн рупий, то есть примерно $1,28 млн, в государственной лотерее. Мужчина более 15 лет покупал лотерейные билеты на праздники, но скрывал это от семьи. Теперь значительную часть выигрыша он планирует потратить на образование двух детей.

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Как пишет индийское издание The Week, 45-летний Сингх живет в деревне Хамюнпур неподалеку от города Мохали. Он работает водителем самосвала, а также ведет небольшое хозяйство.

Мужчина покупал лотерейные билеты с 2010 года, преимущественно во время праздников. Водитель признался, что всегда надеялся однажды получить крупный приз.

Выигрышный билет государственной лотереи Punjab State Dear Diwali Bumper он купил за 500 рупий (около $5,35) в лотерейном магазине в городе Зиракпур. Для лотереи в этом розыгрыше напечатали 3,6 млн билетов, распределенных между 12 сериями, названными в честь знаков зодиака.

О победе Сингх узнал вечером 16 ноября. Уже на следующий день он приехал в лотерейный офис, чтобы оформить получение денег.

После объявления результатов в селе начались празднования. Местные жители приходили поздравить победителя и его семью.

Сингх рассказал, что давно мечтал о крупном лотерейном выигрыше. Теперь он хочет направить значительную часть полученных денег на обучение двух детей.

Впрочем, стоит отметить, что в Индии выигрыши в лотереях облагаются налогом по ставке 30%, а сам налог удерживают при выплате. Поэтому

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Львова случайно выиграл 200 тыс. грн в бумажной мгновенной лотерее. Сначала он купил билет ради забавного видео для подруги.