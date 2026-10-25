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Впервые сыграл в лотерею и сорвал джекпот: на что мужчина потратит миллион долларов

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация - лотерея
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: Unsplash/Erik Mclean

52-летний житель Австралии выиграл 1 миллион австралийских долларов в лотерее, в которой принял участие впервые, а о победе узнал благодаря неожиданному телефонному звонку. Полученные средства мужчина планирует потратить в первую очередь на полное погашение ипотеки, а также на организацию отпуска вместе с женой.

Об этом пишет news.com.ua. Мужчина не разрабатывал особой стратегии и не рассчитывал на гарантированный успех. Он просто решил купить билет и проверить, повезет ли ему.

Розыгрыш состоялся 13 октября, именно тогда комбинация чисел, которую получил участник, оказалась выигрышной. Главный приз составил 1 миллион австралийских долларов. Однако о своем неожиданном богатстве мужчина узнал не сразу.

Представители лотерейного оператора связались с ним по телефону, чтобы лично сообщить результаты розыгрыша. Услышав сумму выигрыша, австралиец сначала не мог поверить, что речь идет именно о нем. Мужчина получил главный приз уже с первой попытки, хотя до этого даже не имел опыта игры.

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Узнал о выигрыше поздно вечером: украинец впервые сорвал куш в лотерее

Несмотря на неожиданность выигрыша, мужчина довольно быстро определился, как распорядится полученными деньгами. Вместо дорогих автомобилей, роскошных покупок или кардинального изменения образа жизни он решил прежде всего обеспечить финансовую стабильность своей семьи.

Главная цель победителя – полностью погасить ипотечный кредит на жилье. Именно необходимость регулярно выплачивать долг была одним из самых больших финансовых обязательств семьи. По словам мужчины, выигранный миллион позволит им с женой наконец избавиться от постоянного давления, связанного с выплатами банку.

Кроме того, супруги планируют потратить часть денег на совместный отпуск. Одной из первых, кому он сообщил радостную новость, стала его жена. Теперь семья может планировать будущее, не вынужденная ежемесячно направлять часть доходов на погашение ипотечного кредита.

В то же время точный размер ипотечного долга австралийца не разглашается. Также неизвестно, какую часть выигрыша супруги планируют потратить на отдых и собираются ли они сэкономить остальные средства. Сообщить победителю о миллионном призе выпала честь Рэйчел Лейн, руководительнице службы поддержки клиентов.

По ее словам, такие разговоры оставляют особое впечатление даже у сотрудников компании, которые регулярно общаются с участниками лотерей. Ведь человек на другом конце телефонной линии часто даже не подозревает, какую новость сейчас услышит.

Лейн отметила, что большинство людей не слишком охотно отвечают на звонки с незнакомых номеров. Однако на этот раз именно такой звонок принес мужчине известие о выигрыше, который может кардинально изменить финансовое положение его семьи. Она также призналась, что возможность сообщить человеку о выигрыше миллиона долларов – один из самых приятных моментов в ее работе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители завершили расследование по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Хмельницкой области. В результате в суд были переданы дела двух жительниц региона, которые независимо друг от друга организовали игорные заведения в городах Красилов и Волочиск.

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