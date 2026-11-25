В бельгийской тюрьме Брюгге 23-летний гражданин Нидерландов нашел способ играть в онлайн-казино и торговать криптовалютой прямо из камеры. Для этого он пользовался мобильными телефонами, которые ему передавали снаружи, перебрасывая через тюремную стену. По версии прокуратуры, такая схема действовала несколько месяцев, а теперь мужчине грозит еще один год заключения и штраф в 1000 евро.

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Об этом сообщает нидерландское издание PZC. По его данным, с 7 февраля по 5 августа 2025 года мужчина неоднократно пользовался нелегально переданными телефонами. За одну из доставок устройств он, как утверждает обвинение, заплатил 350 евро.

Телефоны попадали в тюрьму необычным способом – их перебрасывали через стену учреждения. В камере мужчина выходил в интернет.

Однако пользоваться устройствами без ведома администрации ему удавалось не всегда: во время проверок мобильные телефоны неоднократно находили. На одном из изъятых устройств следователи также обнаружили фотографии и видео, в частности с изображениями гашиша и наличных денегп. На одном из изъятых устройств следователи также обнаружили фотографии и видео, в частности с изображениями гашиша и наличных денег.

Адвокат мужчины не отрицал, что его клиента несколько раз ловили с телефонами. В то же время защита просит назначить более мягкое наказание, учитывая дисциплинарные взыскания, которые заключенный уже получил в тюрьме.

23-летний нидерландец ранее был осужден судом в Антверпене к пяти годам лишения свободы за вымогательство. С июля 2026 года он отбывает это наказание в Нидерландах.

Прокуратура Бельгии требует для него один год заключения и штраф в размере 1000 евро. Суд должен огласить решение 15 декабря 2026 года.

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