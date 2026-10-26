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Выиграли 90 тыс. в лотерею, но хотят не роскошной жизни: о чем мечтает супружеская пара счастливчиков

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
75
Женщина и мужчина рассматривают старые фотографии и бумаги за кухонным столом
Часть выигрыша супруги планируют потратить на генеалогические исследования. Иллюстрация. Источник: создано с помощью ИИ

Джули и Дэвид Хэнкоксы из Пейнтона (Великобритания) выиграли в лотерею 90 909 фунтов стерлингов. Теперь супруги думают, как разыскать свои биологические семьи. Оба были усыновлены в детстве, а в следующем году отметят 50-летие брака.

Часть выигрыша они надеются потратить, чтобы больше узнать о своем происхождении. Об этом сообщает Postcode Lottery.

Супруги стали одним из десяти соседских домохозяйств, разделивших приз в 1 млн в Пейнтоне, графство Девон. Победители с одним билетом получили по 90 909 фунтов, а участник с двумя билетами – 181 818.

Джули рассказала, что они с мужем никогда раньше не искали биологических родственников. Теперь у них появилась возможность хотя бы подумать об этом.

"Возможно, я потрачу часть этих денег на генеалогические исследования. Мы никогда никого не искали, а теперь можем", – сказала женщина.

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Джули уже выигрывала в этой лотерее: в мае получила 1000 фунтов стерлингов, когда их улица победила в ежедневном розыгрыше. Тогда супруги обрадовались призу, но не думали, что вскоре выиграют намного больше. "Мы оба были очень рады, но подумали, что на этом все", – вспомнила Джули.

В следующем году супруги отметят золотую свадьбу. А еще планируют наконец найти ответ на вопрос, который до сих пор оставался открытым. Джули призналась, что до сих пор не может поверить в свой выигрыш.

В Англии и Уэльсе совершеннолетние усыновленные люди могут получить свои первоначальные записи о рождении через Генеральный регистрационный офис. Тем, кто хочет восстановить связь с биологической семьей, также доступен государственный Реестр контактов усыновленных.

Зарегистрироваться можно с 18 лет, если запись о рождении или усыновлении есть в реестре Англии и Уэльса. Заявление для усыновленного человека стоит 15 фунтов стерлингов.

Однако реестр не занимается поиском родственников: чтобы наладить контакт через него, в нем должны быть зарегистрированы обе стороны. Для поиска родственников также можно обратиться в специализированное посредническое агентство, но связаться с человеком разрешено только с его согласия.

Как сообщал OBOZ.UA, 52-летний житель Австралии выиграл 1 миллион австралийских долларов в лотерее, в которой участвовал впервые. Полученные средства мужчина планирует использовать прежде всего для полного погашения ипотеки, а также для организации отпуска вместе с женой.

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