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Выигрыши на €24 млн и десятки арестованных активов: в Италии раскрыли предполагаемую схему обмана лотереи

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Рука указывает на экран ноутбука. Иллюстрация
Ноутбук как символ онлайн-ставок. Иллюстрация. Источник: John Schnobrig/Unsplash

В Италии арестовали активы стоимостью более 25 млн евро по делу о вероятном мошенничестве с лотереей Gratta e Vinci, к которому, по версии следствия, могут быть причастны пятеро бывших сотрудников оператора азартных игр. Правоохранители подозревают, что фигуранты использовали служебный доступ, чтобы заранее определять выигрышные билеты, которые принесли в общей сложности 24 млн евро, а окончательные выводы по делу должен сделать суд.

Об этом пишет Global Gaming Insider. Расследование касается четырех лотерейных билетов, которые, по данным следствия, принесли в общей сложности 24 млн евро. Правоохранители подозревают, что их купили не случайно, а на основании заранее полученной информации о будущих выигрышах.

Как могла работать схема с лотерейными билетами

В центре расследования оказалась лотерея Gratta e Vinci, название которой переводится как "потри и выиграй". Отмечается, что это популярный в Италии формат мгновенной лотереи, в котором результат становится известен после стирания защитного слоя на билете.

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По версии следствия, бывшие сотрудники оператора азартных игр могли воспользоваться своими служебными полномочиями, чтобы получить информацию, которая в обычных условиях должна была оставаться недоступной покупателям. Речь идет о возможности определять билеты с крупными выигрышами еще до их поступления в торговую сеть.

Если эти подозрения подтвердятся, схема фактически позволяла бы ее участникам обходить главный принцип лотереи – случайность результата. Вместо того чтобы надеяться на удачу, покупатели могли заранее знать, какие именно билеты принесут миллионы.

Следствие считает, что после получения соответствующей информации подозреваемые привлекали к покупке билетов родственников и знакомых. Те якобы покупали нужные лотерейные билеты в торговых точках в разных частях Италии, а затем получали призы.

Такой способ действий, по версии правоохранителей, позволял скрыть возможную причастность бывших сотрудников оператора к получению выигрышей. Непосредственными покупателями билетов становились другие люди, тогда как информация, помогавшая им сделать выбор, могла быть получена благодаря служебному доступу к системам компании.

Четыре билета принесли 24 млн евро

По данным следствия, участники предполагаемой схемы могли определить четыре билета с общим выигрышем в 24 млн евро. Два из них, как утверждают правоохранители, были связаны с призами по 7 млн евро, а еще два – с выигрышами по 5 млн евро.

Таким образом, только по этим четырем билетам потенциальная сумма призовых составляла десятки миллионов евро. Для сравнения, два крупнейших из названных выигрышей вместе равнялись 14 млн евро, а два других – еще 10 млн евро.

Прокуратура считает, что возможность заранее получать информацию о выигрышных билетах давала фигурантам существенное преимущество перед другими участниками лотереи. В таком случае речь шла бы не об обычном выигрыше благодаря удаче, а о вероятном использовании закрытой информации для получения призовых средств.

По оценке следствия, эта схема могла нанести ущерб на сумму более 25 млн евро. В то же время точные финансовые обстоятельства дела и распределение полученных средств должны быть установлены в рамках дальнейшего расследования.

Какое имущество арестовали правоохранители

В рамках производства итальянская Финансовая гвардия арестовала активы общей стоимостью более 25 млн евро. Меры касаются имущества, принадлежащего пятерым бывшим сотрудникам оператора азартных игр, фигурирующим в деле.

В список арестованных активов вошли 25 объектов недвижимости. Среди них – квартиры, виллы и гаражи. Кроме того, правоохранители арестовали пять транспортных средств и финансовые активы.

Арест имущества является частью расследования и должен помочь обеспечить сохранность активов, связанных с уголовным производством. В то же время сам факт ареста не означает, что имущество уже окончательно конфисковали или что вина его владельцев доказана.

Дальнейшую судьбу арестованных активов должен определить суд. В частности, судьям предстоит решить, останутся ли действующими примененные ограничения. Расследование вероятного мошенничества с лотерейными билетами продолжается.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда смотрел результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, ведь до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте.

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