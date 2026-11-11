Выиграл $1 млн в лотерею и решил исполнить мечту дочерей: как мужчина потратит часть состояния

Американец Вилли Деннис выиграл в лотерею $1 млн, но решил не ждать 20 лет ежегодных выплат, а забрать деньги сразу – после уплаты налогов ему досталось 432 063 доллара. Часть выигрыша отец четырех дочерей планирует потратить на семейную поездку в Disney World, ведь девочки еще ни разу не были в знаменитом парке развлечений, а теперь смогут увидеть его впервые.

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Об этом пишет People. История началась в обычном магазине в городе Голдсборо, штат Северная Каролина. Мужчина купил там скретч-билет мгновенной лотереи, который впоследствии принес ему главный приз в размере $1 млн.

По словам победителя, эта лотерея привлекала его внимание каждый раз, когда он заходил в магазин. В конце концов он решил испытать удачу и купил билет в субботу. Эта покупка оказалась чрезвычайно удачной. Когда стало понятно, что билет выигрышный, мужчина начал думать, как использовать полученные деньги.

И хотя сумма позволяет реализовать немало финансовых планов, первое желание Денниса касалось его детей. Он рассказал представителям лотереи, что хочет организовать для четырех дочерей семейную поездку в Disney World. Девочки раньше никогда не посещали этот парк развлечений, поэтому для них это станет первым таким путешествием.

После выигрыша Вилли Деннису предложили два варианта получения приза. Первый предусматривал ежегодные выплаты по $50 тыс. в течение 20 лет. В таком случае общая сумма за весь период составила бы $1 млн. Второй вариант позволял забрать деньги сразу, но с меньшей первоначальной суммой. Речь шла о единовременной выплате в размере $600 тыс. до уплаты налогов.

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Мужчина решил не ждать два десятилетия и выбрал второй вариант. После удержания обязательных федеральных и местных налогов на его счет поступило $432 063. Разница между заявленным призом и фактической выплатой связана с условиями единовременного получения средств и налогами. Таким образом, вместо ежегодного получения денег в течение 20 лет Деннис сразу получил доступ ко всей причитающейся ему единовременной выплате.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.

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