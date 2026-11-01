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Выиграл $32 млн и растрогал родных: на что лотерейный счастливчик потратит безумные деньги

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
288
Лотерейные билеты. Иллюстрация
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: loterie-nationale.be

Канадец выиграл в лотерею более $32 млн и уже решил, что часть денег потратит на помощь семье, новый дом и автомобили. А еще мужчина осуществит давнюю мечту – купит Dodge Challenger, но с остальной частью выигрыша пока не спешит и все тщательно обдумывает.

Об этом пишет CASTANET. Выигрышный билет он купил в магазине в городе Суррей, а уже через несколько дней официально получил деньги в офисе организатора лотерей.

Для Амритпала новость о выигрыше стала событием, которое может кардинально изменить его жизнь. В то же время мужчина уже определил, на что хочет направить часть денег, прежде всего он планирует помочь своей семье.

Первым человеком, которому он рассказал о неожиданном успехе, стала его сестра. Когда она узнала, что брат выиграл $32 млн, то не смогла сдержать эмоций. "Она потеряла дар речи и расплакалась", – рассказал Амритпал.

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Амритпал хочет помочь родителям и сестре, однако конкретные суммы, которые собирается передать родным, пока не называет. Очевидно, что он еще решает, как лучше распределить полученные средства, чтобы не принимать поспешных решений.

В числе первых планов победителя – покупка собственного дома и нескольких автомобилей. В то же время мужчина понимает, что выигрыш в десятки миллионов долларов открывает перед ним огромные возможности, поэтому хочет обдумать каждую крупную покупку.

По словам Амритпала, теперь он может позволить себе многое из того, что раньше было недоступно. Однако это не значит, что он собирается сразу потратить значительную часть денег. "Я знаю, что могу купить все, что захочу, но мне нужно время, чтобы все обдумать", – отметил победитель.

Несмотря на осторожный подход к будущим расходам, одну из своих мечт он уже назвал. Амритпал хотел бы приобрести Dodge Challenger – автомобиль, который давно привлекал его внимание. Покупка машины мечты может стать одним из первых личных удовольствий после выигрыша. Однако пока неизвестно, какую именно модель или комплектацию выберет мужчина и когда планирует приобрести автомобиль.

Остальные средства он пока не спешит распределять. Такой подход дает ему возможность спокойно оценить финансовые перспективы и определить, как использовать выигрыш не только для крупных покупок, но и для долгосрочного обеспечения себя и семьи.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда смотрел результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, ведь до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте.

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