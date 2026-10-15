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Из кошельков исчезли миллионы: криптоказино отключило все системы после кибератаки

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Страницы платформы криптоказино Gamdom. Иллюстрация
Страницы платформы криптоказино Gamdom. Иллюстрация. Источник: anabozzano.com

Криптоказино Gamdom приостановило работу после того, как на одном из серверов обнаружили несанкционированный доступ. По оценке блокчейн-аналитиков, связанные с платформой для азартных игр криптоактивы на сумму около $4,2 млн переместились через восемь сетей. Основатель компании заявил, что фактические потери из горячих кошельков превысили $3 млн, а остальные средства команда перевела в холодное хранилище.

Об этом сообщили отраслевые издания TokenPost и Gate News. Об инциденте стало известно 13 октября 2026 года.

По данным казино, сначала на одном из серверов обнаружили возможную неисправность диска. Во время проверки команда заметила несанкционированное подключение к серверу автоматизации и решила отключить все системы из соображений безопасности. После этого платформа остановила работу.

Сколько криптовалюты переместили

Блокчейн-исследователь vxdb, ссылаясь на данные Arkham, оценил общий объем активов, связанных с инцидентом, примерно в $4,2 млн. По его данным, средства переместились через следующие сети:

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  • EVM-совместимые сети – около $2,2 млн. К ним относятся Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum и Optimism.
  • Solana – примерно $965 тыс.
  • Bitcoin – около $668 тыс.
  • Tron – примерно $375 тыс.

В первых сообщениях говорилось о более чем $2,3 млн, которые перевели с горячих кошельков на пять неизвестных адресов в сетях Ethereum, Solana, BNB Chain, Tron и XRP Ledger. Более поздняя оценка учитывала движение активов в более широком перечне сетей.

По данным мониторинга, за сутки баланс отслеживаемых горячих кошельков упал примерно с $10,5 млн до $76 тыс. Ранее на четырех из пяти адресов, куда изначально поступили средства, не было транзакций. Позже часть активов переместили снова.

Что заявил основатель Gamdom

По словам основателя платформы, имя которого официально не раскрывается, из горячих кошельков фактически потеряли немного более $3 млн. Остальные активы перевели в холодное хранилище.

Это объясняет разницу между оценкой общего движения средств в блокчейнах и суммой, которую основатель назвал фактическими потерями. По данным ChainCatcher, после первых переводов часть активов перемещали с помощью межсетевых инструментов и обменивали на других платформах.

После проверки инфраструктуры команда готовится восстановить сервис. Основатель предположил, что на перезапуск потребуется несколько часов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее розыгрыш Tesla известным блогером пошел не по плану. Организаторов обвинили в проведении нелегальной азартной игры.

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