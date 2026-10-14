Женщина скрыла от семьи настоящий выигрыш в лотерею: сколько получила и на что потратит

В США женщина, назвавшая себя Euphoria, выиграла более 540 тысяч долларов в лотерею, купив билет за 6 долларов на случайной остановке возле автозаправки, однако сначала по ошибке решила, что получила всего 100 тысяч долларов. Победительница планирует потратить деньги на ремонт дома, новый автомобиль для дочерей и оплату их обучения в колледже, тогда как ее семья даже во время оформления джекпота еще не знала истинной суммы приза.

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Об этом пишет Lottery Post. Женщина призналась, что неожиданный выигрыш стал для нее чрезвычайно эмоциональным событием. Однако из-за волнения она сначала неправильно определила сумму приза, недооценив ее более чем в пять раз.

История началась в городе Таусон, куда будущая победительница заезжает крайне редко. В тот день она оказалась неподалеку от автозаправочной станции и в последний момент решила остановиться. Причем заправлять автомобиль женщина не собиралась. Ее заинтересовала возможность приобрести лотерейный билет.

Она зашла внутрь помещения и направилась к специальному терминалу для продажи билетов. При себе у американки было всего 6 долларов, которые она и решила потратить на участие в розыгрыше. Для выбора чисел женщина воспользовалась функцией, которая автоматически генерирует случайные комбинации.

Однако первый предложенный набор цифр ее не устроил. Она просмотрела несколько вариантов, пока не увидела комбинацию, которая ей понравилась.

На следующий день после розыгрыша женщина решила проверить купленный билет. Однако из-за волнения она не сразу поняла, сколько именно денег выиграла. Сначала женщина была убеждена, что ей положено 100 тысяч долларов.

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Даже такая сумма казалась ей невероятной, поэтому она сразу решила поделиться радостной новостью с дочерьми. Когда дети услышали о выигрыше, все вместе начали кричать от радости. Однако на самом деле приз оказался значительно больше.

Одной из самых необычных деталей этой истории стало то, что семья победительницы долгое время не знала истинного размера выигрыша. Женщина сообщила мужу и трем дочерям о призе в 100 тысяч долларов, однако после выяснения реальной суммы не сразу рассказала им об этом. Поэтому, когда американка уже готовилась официально получить джекпот, ее ближайшие люди продолжали считать, что речь идет о гораздо меньшей сумме.

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Несмотря на неожиданное богатство, победительница не планирует тратить деньги на роскошные покупки без конкретной цели. Прежде всего она хочет сделать ремонт в доме. Полученные средства позволят провести необходимые работы, на которые раньше пришлось бы отдельно копить.

Кроме того, американка собирается приобрести новый автомобиль для своих дочерей. Еще одним важным направлением расходов станет образование детей. Женщина планирует использовать часть выигрыша для оплаты обучения трех дочерей в колледже.

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Неожиданный выигрыш принес финансовую награду не только обладательнице счастливого билета. Автозаправочная станция, где американка приобрела билет, также получит бонус от организаторов лотереи. Его размер составляет 1000 долларов – такое вознаграждение предусмотрено для торговой точки, продавшей билет с джекпотом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игрок из Львова приобрел онлайн-билет в лотерею за 240 грн и выиграл в общей сложности 343 458 грн, угадав пять из шести номеров и дополнительно получив 250 тыс. грн в рамках супер-розыгрыша. Отмечается, что это уже второй случай, когда мужчине удалось угадать пять номеров, а после нынешней победы он планирует продолжить играть и попытаться сорвать джекпот.