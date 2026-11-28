Анонимный игрок криптоказино Stake под ником Fredster2323 за два дня получил выигрышные выплаты примерно на 255 млн канадских долларов ($178 млн США). Сначала ставка в $2200 принесла ему почти $56 млн. На следующий день он семь раз подряд выиграл по $17,5 млн. Сооснователь платформы назвал один из этих результатов крупнейшим единичным выигрышем в истории онлайн-гемблинга.

Видео дня

О серии сообщили Stake и разработчики игр, а подробности ставок опубликовали профильные издания. Стоит учитывать, что речь идет о выигрышных выплатах, а не о подтвержденной чистой прибыли игрока: на других ставках он мог потерять значительные суммы.

Ставка в $2200 принесла почти $56 млн

Первый рекордный выигрыш игрок получил 20 ноября 2026 года в слоте Waylanders Forge студии Valkyrie. Он поставил 3000 канадских долларов – примерно $2200 США. Ставка состояла из базовых 1000 CAD и дополнительной функции Bonus Enhancer, которая утроила стоимость вращения.

Один спин принес игроку 80 085 000 канадских долларов – около $55,9 млн. Это был максимальный множитель игры: 26 695 от полной стоимости вращения или 80 085 от базовой ставки.

Сооснователь Stake Эдвард Крейвен отреагировал на результат в соцсетях и назвал его, вероятно, крупнейшим выигрышем в истории онлайн-гемблинга. До того одним из рекордных считался выигрыш стримера Trainwreckstv на $50 млн.

На следующий день выиграл еще семь раз

После рекордного спина Fredster2323 продолжил играть. Уже 21 ноября он перешел к Keno Xtreme от разработчика Degen Lab.

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Согласно опубликованным игровым записям, семь раз игрок получил выплату по 25 млн канадских долларов. Каждый раз он ставил 50 тыс. CAD и получал множитель 500x. За эти семь выигрышей ему выплатили в общей сложности 175 млн CAD – примерно $122 млн США.

В Stake назвали эту серию "выигрышами поколения". Разработчик Degen Lab также сообщал о результатах игрока и публиковал идентификаторы ставок.

Остались ли эти деньги у игрока

Сумма в $178 млн не означает, что Fredster2323 получил столько чистой прибыли или вывел все деньги с платформы. Это общая сумма крупных выигрышных выплат без учета проигранных ставок.

Главные истории дня

На момент публикации публичный трекер FairGambling фиксировал для аккаунта около $838,44 млн общего объема ставок и примерно $64,38 млн чистого плюса за весь период наблюдения. Данные трекера проанализировало издание PlayNoKYC. В статистике было около 38,3 тыс. ставок, из которых выигрышными оказались 15,6%.

После рекордного спина игрок продолжал делать очень крупные ставки. По данным трекера, 21 ноября он потратил на игру Waylanders Forge сотни миллионов долларов в пересчете на ставки и часть выигрыша потерял. Более поздние сообщения свидетельствовали, что Fredster2323 продолжил играть на Stake и после двух рекордных дней.

Личность Fredster2323 не раскрыли. Неизвестно, сколько денег он фактически вывел из казино и какой у него был итоговый баланс после этой серии.

Как сообщал OBOZ.UA, из США депортируют победителя лотереи, который выиграл $1 млн. Он попал в Штаты из Сальвадора.