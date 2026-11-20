68-летний житель штата Мичиган (США) выиграл 500 тысяч долларов в рождественской лотерее 25 Days of Winning, но сначала ошибочно решил, что получил всего 500 долларов. Установить настоящую сумму помог родственник, отсканировавший билет в приложении, а сам победитель обратился за деньгами почти через год и планирует использовать их для создания финансовой подушки безопасности.

Видео дня

Об этом пишет People со ссылкой на пресс-релиз Michigan Lottery Connect. В семье американца уже давно существует праздничная традиция: каждый год на Рождество он вместе с женой покупает лотерейные билеты для всех близких.

Во время семейной встречи в прошлом году они снова решили устроить такую игру. На этот раз сын супругов раздал родственникам билеты, чтобы каждый мог самостоятельно выбрать себе один. После этого все вместе начали стирать защитный слой и проверять, принес ли кому-нибудь из них выигрыш лотерейный билет.

Билеты стоили по $10, их купили в обычном магазине. По словам победителя, примерно через две минуты после начала игры кто-то из присутствующих поинтересовался, удалось ли уже кому-нибудь что-нибудь выиграть. Мужчина ответил утвердительно, однако был убежден, что речь идет всего о $500.

Настоящий масштаб выигрыша выяснился благодаря одному из родственников. Он открыл официальное приложение Michigan Lottery и отсканировал лотерейный билет, чтобы проверить результат. После этого стало понятно, что мужчина ошибся, ведь на его счету было не $500, а сразу $500 тысяч. Родственник обратил внимание на разницу и сообщил о ней победителю.

РЕКЛАМА

Таким образом, вместо небольшого праздничного бонуса американец получил один из самых крупных возможных подарков – выигрыш в полмиллиона долларов. Несмотря на то что о выигрыше мужчина узнал еще во время рождественского празднования в прошлом году, в главный офис Michigan Lottery он обратился лишь недавно.

По информации лотереи, 68-летний победитель пришел оформить получение приза почти через год после того, как стер защитный слой на билете. Мужчина решил остаться анонимным и не раскрывать своего имени. При этом он рассказал, как планирует распорядиться полученными средствами.

Главные истории дня

В отличие от многих победителей, которые после крупного выигрыша задумываются о дорогих покупках, путешествиях или недвижимости, житель Мичигана придерживается более сдержанного плана. Он хочет сэкономить деньги и создать себе финансовую подушку безопасности.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Херсона выиграл в общей сложности 521 070 грн в лотерее "Спортпрогноз", потратив на ставку всего 40 грн. Основной приз составлял 520 тыс. грн, а еще 1070 грн он получил за три дополнительные выигрышные комбинации.