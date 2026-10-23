Американцу грозит 125 лет тюрьмы из-за договорных матчей: в чем обвиняют

41-летнему американцу Шейну Хеннену грозит до 125 лет заключения по делу о договорных баскетбольных матчах. Мужчина признал свою вину и теперь ожидает вердикта суда, который должен быть оглашен 25 февраля 2027 года.

Об этом сообщает Review Journal. Он признал себя виновным во взяточничестве во время спортивных соревнований, сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи, сговоре с целью отмывания денег и по трем эпизодам мошенничества.

Что предшествовало

По данным следствия, Хеннен организовал группировку, которая действовала по нескольким направлениям.

Китайская баскетбольная ассоциация (CBA)

Начиная с сентября 2022 года американец с сообщниками вербовал и подкупал игроков китайской лиги, чтобы искусственно занижать результаты в сезоне 2022-2023 годов. Главной задачей Хеннена было размещение крупных ставок на поражение или нужную разницу очков у подкупленных команд.

Студенческий баскетбол (NCAA)

В сезонах 2023-2024 и 2024-2025 годов аферисты переключились на чемпионат США среди колледжей. В схеме участвовали более 39 игроков из 17 команд первого дивизиона NCAA, которые подстроили или пытались подстроить результаты более 29 матчей. На эти игры было сделано ставок на сумму более $3 млн, что нанесло американским букмекерам убытки в размере $1,1 млн.

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA)

Заговорщики получали инсайдерскую информацию от ряда тренеров и игроков NBA (в частности, Терри Розье, который также фигурирует в аналогичном деле) и распространяли ее через сеть бетторов, чтобы выигрывать на специальных измененных ставках.

Другие эпизоды и попытка побега

Хеннен также фигурировал в громком деле бывшего игрока "Торонто Рэпторс" Джонтея Портера, которого в апреле 2024 года пожизненно дисквалифицировали из НБА за нарушение правил гемблинга. В январе 2025 года Хеннена задержали в международном аэропорту Гарри Рида, когда он пытался вылететь в Колумбию по билету в один конец (адвокат утверждал, что это была поездка к стоматологу).

Кроме того, Хеннен остается фигурантом отдельного федерального расследования о подстроенных подпольных покерных играх с участием бывших звезд НБА Деймона Джонса и Чонси Биллапса, а также членов мафиозных кланов. В этом деле его обвиняют в поставке специального оборудования для шулерства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинская Национальная платформа добропорядочности в спорте официально получила статус ассоциированного члена международной ассоциации ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), которая является одним из ключевых международных игроков в сфере защиты честного спорта. Это позволит усилить борьбу с манипуляциями в спортивных соревнованиях и договорными матчами.