"Атлетико" сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, испанский "Атлетико" является фаворитом в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". На победу "матрасников" действует коэффициент 1.93, тогда как для "красных дьяволов" он составляет 4.20.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.84. Т.е., в мирных исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.

"Атлетико" является фаворито... Источник: vbet Развернуть

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 5.30. А кроме того:

2:1 (победа "Атлетико") – 7.80;

1:0 (победа "Атлетико") – 8.30;

2:0 (победа "Атлетико") – 11.00.

Наименее же вероятными специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 301.00.

Игра пройдет 13 октября на поле "Атлетико". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом матча... Источник: vbet Развернуть

После 1 тура МЮ идет на 4 месте в турнирной таблице. У него 3 очка и разница мячей – 4:0.

"Атлетико" с 0 пунктов занимает 25 место. Разница мячей – 1:2.

Все матчи 2 тура общего этапа Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом этапа букмекеры видят испанский "Реал". Украинский "Шахтер" же – лишь 31-й в списке претендентов на победу.