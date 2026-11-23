Бабушка сорвала лотерейный джекпот на $1 млн: как ей это удалось и на что она потратит деньги

Жаклин Соммер из канадского Гамильтона выиграла $1 млн в лотерее, но сначала настолько не поверила результату, что сканировала билет по меньшей мере пять раз, а ее сын заподозрил мошенничество. На выигрыш она планирует купить два автомобиля, посетить матч Toronto Blue Jays с VIP-мест и отправиться в отпуск в Германию.

Об этом пишет People. О победе официально сообщила Корпорация лотерей и азартных игр Онтарио. Однако сам момент, когда Соммер узнала о многомиллионном призе, был гораздо менее торжественным, чем церемония получения денег.

Она проверяла билет обычным пятничным утром через мобильное приложение лотереи. Увидев результат, женщина не могла поверить, что стала обладательницей такой крупной суммы. "Я сканировала свой билет по меньшей мере пять раз", – рассказала Соммер, когда получала выигрыш в центре выдачи призов.

Женщина пыталась убедиться, что приложение правильно показывает результат, и только после повторных проверок осознала, что действительно выиграла $1 млн. Для нее это стало совершенно неожиданной новостью, ведь раньше такого крупного выигрыша в лотерее в ее жизни не было.

Новость о выигрыше миллиона стала неожиданностью не только для самой Жаклин, но и для ее семьи. Когда женщина рассказала сыну о том, что стала победительницей лотереи, он сначала не поверил ей и предположил, что речь идет о мошеннической схеме. Сомнения исчезли лишь тогда, когда он собственными глазами увидел лотерейный билет. До этого сама история о внезапном получении миллиона долларов казалась слишком невероятной, чтобы быть правдой.

У Жаклин уже есть несколько планов насчет своего нового богатства. Вместо того чтобы просто хранить деньги, она хочет использовать часть выигрыша на покупки, семейные радости и путешествия, о которых раньше могла только мечтать. Среди ее планов:

купить себе новый автомобиль;

купить машину для сына;

посетить бейсбольный матч Toronto Blue Jays из VIP-ложи;

отправиться в отпуск в Германию.

Особенно женщину привлекает возможность посетить матч любимой команды с комфортных VIP-мест. Кроме того, поездка в Германию станет возможностью увидеть новую страну и провести время вдали от повседневных забот. При этом она пока не сообщала о масштабных инвестиционных проектах, покупке недвижимости или других крупных финансовых решениях.

Lotto Max – одна из популярных лотерей Канады, в которой разыгрывают крупные джекпоты и дополнительные призы Maxmillions. По данным OLG, с 2009 года игроки в Онтарио в общей сложности выиграли более $10 млрд в Lotto Max.

При этом шанс получить любой выигрыш в этой лотерее, согласно информации на сайте организатора, составляет примерно 1 к 5,8. Однако возможность выиграть крупные суммы, в частности миллионные призы, значительно меньше, чем шанс получить любой выигрыш.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 68-летний житель штата Мичиган (США) выиграл $500 тысяч в рождественской лотерее 25 Days of Winning, но сначала ошибочно решил, что получил всего $500. Установить настоящую сумму помог родственник, отсканировавший билет в приложении, а сам победитель обратился за деньгами почти через год и планирует использовать их для создания финансовой подушки безопасности.