Бонусы в казино и скидки на кредиты: банк выпустил необычную карту, но быстро остановил ее выдачу

В Беларуси банк предложил клиентам необычный финансовый продукт – виртуальную карту, владельцам которой начисляли бесплатные "крутки" в онлайн-казино за пополнение игрового счета. Однако после появления информации о новинке и критики в соцсетях банк прекратил ее выдачу.

Карту Betera Card представили "Банк Решение" и игровая платформа Betera. Ее оформление было бесплатным, сообщали местные СМИ. Чтобы получить бонусы, клиенту нужно было пополнить счет в онлайн-казино не менее чем на 20 белорусских рублей (это около 300 грн).

По условиям программы, после первого пополнения игрового счета от 20 рублей пользователю обещали 50 фриспинов – бесплатных попыток в игровых автоматах. За второе и последующие пополнения на такую же сумму можно было получить до 150 фриспинов.

При этом выигрыши, полученные во время бесплатных "круток", нужно было отыграть с коэффициентом х1. То есть перед выводом средств их необходимо было еще раз поставить в игре.

У карты также были обычные банковские преимущества. Банк обещал владельцам сниженную процентную ставку по кредиту, скидки на свои продукты и участие в промоакциях платежной системы Visa Extra.

Почему банк прекратил выдачу карты

После появления информации о Betera Card в соцсетях пользователи начали критиковать сотрудничество банка с игровой платформой. В частности, обсуждали, что финансовое учреждение фактически поощряет клиентов пополнять счета онлайн-казино, предлагая за это дополнительные бонусы.

Отдельное возмущение вызвало сочетание фриспинов с предложениями по кредитованию. Критики обращали внимание на риск того, что человек, который тратит деньги на азартные игры, может одновременно пользоваться кредитными продуктами.

В результате "Банк Рішення" прекратил выдачу Betera Card. Речь идет именно о прекращении оформления новых карт. Информации об автоматической блокировке уже выданных карт нет.

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