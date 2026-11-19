Букмекеры "определили" чемпиона Украины: назван фаворит УПЛ
Букмекеры "определили" чемпиона Украины.
Источник: ФК Шахтер
По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.70.
Для киевского "Динамо" действует коэффициент 9.00. Оно третий в списке претендентов на победу.
Такой же установлен для "Харькова". И он считается последним реальным претендентом на победу в турнире.
"Шахтер" является фаворитом...
Источник: vbet
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Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 51.00 до 2001.00. Так:
- для "Карпат" установили коэффициент – 51.00;
- для ЛНЗ – 101.00;
- для "Зари" – 301.00
- для "Колоса" – 1001.00;
- для "Кривбасса" – 2001.00;
- для "Буковины" – 2001.00;
- для "Эпицентра" – 2001.00;
- для "Вереса" – 2001.00;
- для "Черноморца" – 2001.00;
- для "Левого берега" – 2001.00;
- для "Оболони" – 2001.00;
- для "Кудровки" – 2001.00.
В настоящее время практически команды провели по 10-12 игр в чемпионате. По их итогам:
- на 1 месте идет "Шахтер", у которого 29 очков;
- на 2-м – "Полесье" с 28 рунктами;
- "Динамо" с 23 очками третье;
- на 4 месте идет "Харьков" – у него 21 пункт;
- в зоне переходных матчей – "Верес" и "Оболонь", у которых 9 и 8 очков соответственно;
- в зоне вылета – "Кудровка" и "Кривбасс", которые набрали 8 и 7 очков соответственно.
Турнирная таблица УПЛ.
Источник: terrikon.com
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.
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